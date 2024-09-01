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8 лет. Столько Барса не побеждала с разницей в 7+ голов

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Флик разрушает проклятие

8 лет. Столько Барса не побеждала с разницей в 7+ голов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Javier Borrego/Europa Press

Новина українською

"Барселона" победила с разницей в 7+ голов впервые с 2016 года.

Вчера "Барселона" играла против "Вальядолида", каталонский клуб сумел забить семь голов, тем самым обновив свой собственный рекорд по количеству 7+ голов.

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В последний раз "Барселона" побеждала со счетом 7:0 в марте 2016 года, тогда столько голов они забили "Осасуне".

С разницей в 7+ голов "Барса" сыграла в последний раз в апреле 2016-го - против "Депортиво", тогда "сине-гранатовые" забили восемь голов.

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Источник:
MisterChip
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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erottus (Киев)
01.09.2024 в 12:48
❤️Здесь вы можете сн­ять с девушки одежду и увидеть ее обна­женной) Рекомендую попробовать ➤ Ja.cat/eroua
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Комментарии 1
avatar
erottus (Киев)
01.09.2024 в 12:48
❤️Здесь вы можете сн­ять с девушки одежду и увидеть ее обна­женной) Рекомендую попробовать ➤ Ja.cat/eroua
Ответить
0
0

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