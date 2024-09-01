8 лет. Столько Барса не побеждала с разницей в 7+ голов

"Барселона" победила с разницей в 7+ голов впервые с 2016 года.

Вчера "Барселона" играла против "Вальядолида", каталонский клуб сумел забить семь голов, тем самым обновив свой собственный рекорд по количеству 7+ голов.

В последний раз "Барселона" побеждала со счетом 7:0 в марте 2016 года, тогда столько голов они забили "Осасуне".

С разницей в 7+ голов "Барса" сыграла в последний раз в апреле 2016-го - против "Депортиво", тогда "сине-гранатовые" забили восемь голов.