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Нико Уильямс определился, где продолжит карьеру
Остается в Атлетик Бильбао
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс рассказал, почему принял решение остаться в "Атлетике".
"Всегда приятно знать, что большие клубы имеют на тебя планы. Но я всегда ясно давал понять, что хочу быть здесь, в Бильбао".
Мое сердце с "Атлетиком". У меня есть контракт, но кто знает, что произойдет в будущем. Были предложения от многих клубов, которыми занимался мой агент. Я сказал ему, что хочу остаться здесь, потому что больше всего ожидаю еврокубковых матчей с клубом", – сказал Нико Уильямс.
Добавим, что 22-летним испанцем интересовались "Барса", "ПСЖ", "Арсенал", "Челси".
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За этот сезон вингер принял участие в 4 играх чемпионата Испании за "Атлетик Бильбао".
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