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Нико Уильямс определился, где продолжит карьеру

Испания

Остается в Атлетик Бильбао

Нико Уильямс определился, где продолжит карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс рассказал, почему принял решение остаться в "Атлетике".

"Всегда приятно знать, что большие клубы имеют на тебя планы. Но я всегда ясно давал понять, что хочу быть здесь, в Бильбао".

Мое сердце с "Атлетиком". У меня есть контракт, но кто знает, что произойдет в будущем. Были предложения от многих клубов, которыми занимался мой агент. Я сказал ему, что хочу остаться здесь, потому что больше всего ожидаю еврокубковых матчей с клубом", – сказал Нико Уильямс.

Добавим, что 22-летним испанцем интересовались "Барса", "ПСЖ", "Арсенал", "Челси".

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За этот сезон вингер принял участие в 4 играх чемпионата Испании за "Атлетик Бильбао".

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Атлетик (Бильбао) Нико Уильямс
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Источник:
GOAL
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
01.09.2024 в 14:58
Принаймні Барса не влізла у зайвий кредит... Поки і без нього добре справляється! Так Ніко не завадив, утім нема шалених доходів потрібно кожний Євро шанувати та правильно вкладати!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
01.09.2024 в 14:58
Принаймні Барса не влізла у зайвий кредит... Поки і без нього добре справляється! Так Ніко не завадив, утім нема шалених доходів потрібно кожний Євро шанувати та правильно вкладати!
Ответить
0
0

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