Нико Уильямс определился, где продолжит карьеру

Полузащитник "Атлетик Бильбао" Нико Уильямс рассказал, почему принял решение остаться в "Атлетике".

"Всегда приятно знать, что большие клубы имеют на тебя планы. Но я всегда ясно давал понять, что хочу быть здесь, в Бильбао".

Мое сердце с "Атлетиком". У меня есть контракт, но кто знает, что произойдет в будущем. Были предложения от многих клубов, которыми занимался мой агент. Я сказал ему, что хочу остаться здесь, потому что больше всего ожидаю еврокубковых матчей с клубом", – сказал Нико Уильямс.