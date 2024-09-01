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Цыганков - в старте Жироны на матч с Севильей
Ожидаем интересный поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков попал в стартовый состав команды на матч против "Севильи" в рамках 4-го тура Ла Лиги.
Игра состоится в Севилье. Старт - в 20:00.
В предыдущем туре Ла Лиги Цыганков отметился голом и асситом. В тот день "Жирона" уверенно одолела "Осасуну" (4:0).
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Источник:Жирона
Опубликовал: Виктор Иванчук
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