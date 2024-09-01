Лунин - вне старта Реала на матч против Бетиса

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин остался на скамейке запасных в матче 4-го тура против "Бетиса". В старте выйдет неизменный Тибо Куртуа.

Игра состоится в Мадриде. Первый свисток арбитра прозвучит в 22:30.

Лунин в новом сезоне на поле пока не появлялся. Последний раз играл в контрольном матче против "Челси" (2:1), который состоялся 7-го августа.