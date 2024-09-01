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Лунин - вне старта Реала на матч против Бетиса

Испания
Обновлено

Мадридцы доверяются Куртуа

Лунин - вне старта Реала на матч против Бетиса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин остался на скамейке запасных в матче 4-го тура против "Бетиса". В старте выйдет неизменный Тибо Куртуа.

Игра состоится в Мадриде. Первый свисток арбитра прозвучит в 22:30.

Лунин в новом сезоне на поле пока не появлялся. Последний раз играл в контрольном матче против "Челси" (2:1), который состоялся 7-го августа.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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