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Лунин - вне старта Реала на матч против Бетиса
Мадридцы доверяются Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин остался на скамейке запасных в матче 4-го тура против "Бетиса". В старте выйдет неизменный Тибо Куртуа.
Игра состоится в Мадриде. Первый свисток арбитра прозвучит в 22:30.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) September 1, 2024
???? @RealBetis @UnicajaBanco | #RealMadridRealBetis pic.twitter.com/kJKI8gDKsb
Лунин в новом сезоне на поле пока не появлялся. Последний раз играл в контрольном матче против "Челси" (2:1), который состоялся 7-го августа.
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