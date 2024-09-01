Примера. Севилья — Жирона 0:2. Провалился Цыганков, но не команда

Не умеет "Севилья" играть против "Жироны" и не побеждает ее с 2018 года. Вот и сегодня тоже не вышло.

Причем в первом тайме казалось, что "Нервион" возьмет верх. Он играл интереснее, вертикальнее, чаще угрожал воротам — особенно благодаря активному левому флангу, где тащили Барко и Эджуке.

Лучшие шансы имел Иса Ромеро, но то Гассанига отобьет, то сам форвард ударит мимо.

И что "Жирона"? Она молчала-молчала, а на 41-й минуте внезапно выстрелила голом — Мартин внес мяч в ворота после прострела Гутьерреса.

15 - With four goals and 11 assists, Miguel Gutiérrez is the @LaLigaEN defender with the most goal appearances (15) since the 2022/23 season, surpassing Óscar de Marcos (14 - 2 and 12).



Valuable. pic.twitter.com/xohkATqgPy — OptaJose (@OptaJose) September 1, 2024

Эджуке моментально забил в ответ, но из минимального офсайда. Затем Гассанига вытащил мегаопасный удар Лукебакьо. И тогда перерыв.

Для нашего Виктора Цыганкова игра на этом и завершилась. Не пошло и украинца, он много ошибался, не обострял, даже угловые у него не получались. Бывает, что поделать.

Ну, а "Жирона" после забитого гола словно обрела крылья. Во втором тайме каталонцы уже ничего не позволяли создать у своих ворот, а вот Данжума и Абель Руис чудом промахнулись в одной атаке.

По итогу интригу убил ВАР — там судьи увидели игру рукой от Исы Ромеро в своей штрафной. Непроизвольно вышло, но какая разница? Абель Руис подошел и с точки легко развел по разным углам мяч и Нюланда.

В таблице "Жирона" теперь имеет 7 очков, ее старт со слабого на глазах превращается в очень даже достойный. Ну, а "Севилья" с 2 баллами около дна.

4-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Жирона" - 0:2

Голы: Мартин, 41, Абель Руис, 73 (с пенальти)

"Севилья": Нюланд — Кармона (Соу, 82), Баде, Маркао, Барко — Агуме (Идумбо, 82), Локонга — Лукебакьо (Навас, 65), Хуанлу (Пеке Фернандес, 65), Эджуке — Ромеро

"Жирона": Гассанига — Франсес (Арнау, 89), Давид Лопес, Блинд, Гутьеррес — Мартин (Асприлья, 58), Ромеу, Эррера (Солис, 46) — Цыганков (Данжума, 46), Абель Руис, Хиль (Порту, 89)

Предупреждения: Локонга, 47, Баде, 67, Ромеро, 90+4 — Асприлья, 63, Франсес, 76