Примера. Севилья — Жирона 0:2. Провалился Цыганков, но не команда

Не умеет "Севилья" играть против "Жироны" и не побеждает ее с 2018 года. Вот и сегодня тоже не вышло.

Причем в первом тайме казалось, что "Нервион" возьмет верх. Он играл интереснее, вертикальнее, чаще угрожал воротам — особенно благодаря активному левому флангу, где тащили Барко и Эджуке.

Лучшие шансы имел Иса Ромеро, но то Гассанига отобьет, то сам форвард ударит мимо.

И что "Жирона"? Она молчала-молчала, а на 41-й минуте внезапно выстрелила голом — Мартин внес мяч в ворота после прострела Гутьерреса.

15 - With four goals and 11 assists, Miguel Gutiérrez is the @LaLigaEN defender with the most goal appearances (15) since the 2022/23 season, surpassing Óscar de Marcos (14 - 2 and 12).



