Примера. Ассист Стоичкова, триумф новичков в Памплоне, шесть замен у Ла Реала

В это трудно поверить, но "Лас-Пальмас", остановивший на неделе "Реал", не побеждает в Ла Лиге с февраля.

Сегодня островитяне еще легко отделались. По сути, у них был только один стопроцентный момент в матче — Хайме Мата на 14-й минуте вывалился на ворота, но пробил в Сиверу.

В остальном на поле доминировали баски, которые могли забить 5-6 голов, если бы реализовали все.

Первый их мяч — это Стоичков (да-да, это его прозвище) вырезал точно на ногу Карлосу Висенте.

Второй — гениальный дальний удар от Тони Мартинеса, который забил уже во втором матче кряду после перехода из "Порту". Пора в основу парню.

Помимо этого был отмененный из-за сантиметрового офсайда гол Конечны, незабитый пенальти от Ромеро — словом, посмотреть было на что.

В таблице "Алавес" после сегодняшнего имеет 7 очков, у "Лас-Пальмаса" их 2.

4-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Лас-Пальмас" - 2:0

Голы: Висенте, 7, Тони Мартинес, 78

"Алавес": Сивера — Теналья, Абгар, Седлар, Ману Санчес — Висенте (Ромеро, 82), Гуриди (Новоа, 82), Бланко, Конечни (Мартин, 64) — Стоичков (Гевара, 70), Кике

"Лас-Пальмас": Силлессен — Росада (Парк, 58), Алекс Суарес, Маккенна, Мармоль — Мата (Сандро, 58), Муньос, Кампанья (Луйодис, 64), Кириан Родригес (Марк Кардона, 77), Фустер (Молейро, 46) — Макберни

Предупреждения: Гуриди, 32, Конечни, 45, Абгар, 83

Триумф новичков "Осасуны" увидел сегодня "Эль Садар". И реабилитацию за ужасные 0:4 на "Монтиливи" тремя днями ранее.

Пришедший из "Вальядолида" Энцо Бойомо открыл счет в суматохе после стандарта, на что "Сельта" ответила блестящим проходом и ассистом Мингесы на Борху.

5 - Óscar Mingueza, with two goals and three assists, is the defender with the most goal involvements this season in Europe's top big leagues.



Active. pic.twitter.com/lNdBv45lrj