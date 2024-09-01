Примера. Ассист Стоичкова, триумф новичков в Памплоне, шесть замен у Ла Реала

В это трудно поверить, но "Лас-Пальмас", остановивший на неделе "Реал", не побеждает в Ла Лиге с февраля.

Сегодня островитяне еще легко отделались. По сути, у них был только один стопроцентный момент в матче — Хайме Мата на 14-й минуте вывалился на ворота, но пробил в Сиверу.

В остальном на поле доминировали баски, которые могли забить 5-6 голов, если бы реализовали все.

Первый их мяч — это Стоичков (да-да, это его прозвище) вырезал точно на ногу Карлосу Висенте.

Второй — гениальный дальний удар от Тони Мартинеса, который забил уже во втором матче кряду после перехода из "Порту". Пора в основу парню.

???? Vaya GOLAZO de Toni Martínez con el Alavés.



2 Partidos, 2 Goles



pic.twitter.com/nmWpHymkYk — Aaron Domínguez (@Aaronvalden77) September 1, 2024

Помимо этого был отмененный из-за сантиметрового офсайда гол Конечны, незабитый пенальти от Ромеро — словом, посмотреть было на что.

В таблице "Алавес" после сегодняшнего имеет 7 очков, у "Лас-Пальмаса" их 2.

4-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Лас-Пальмас" - 2:0

Голы: Висенте, 7, Тони Мартинес, 78

"Алавес": Сивера — Теналья, Абгар, Седлар, Ману Санчес — Висенте (Ромеро, 82), Гуриди (Новоа, 82), Бланко, Конечни (Мартин, 64) — Стоичков (Гевара, 70), Кике

"Лас-Пальмас": Силлессен — Росада (Парк, 58), Алекс Суарес, Маккенна, Мармоль — Мата (Сандро, 58), Муньос, Кампанья (Луйодис, 64), Кириан Родригес (Марк Кардона, 77), Фустер (Молейро, 46) — Макберни

Предупреждения: Гуриди, 32, Конечни, 45, Абгар, 83

Триумф новичков "Осасуны" увидел сегодня "Эль Садар". И реабилитацию за ужасные 0:4 на "Монтиливи" тремя днями ранее.

Пришедший из "Вальядолида" Энцо Бойомо открыл счет в суматохе после стандарта, на что "Сельта" ответила блестящим проходом и ассистом Мингесы на Борху.

5 - Óscar Mingueza, with two goals and three assists, is the defender with the most goal involvements this season in Europe's top big leagues.



Active. pic.twitter.com/lNdBv45lrj — OptaJose (@OptaJose) September 1, 2024

Второй мяч "Осасуны" - это арендованный у "Баварии" Брайан Сарагоса выпилил интересный кросс, который срезал в свои ворота Домингес.

Третий мяч — это новичок из "Овьедо" Абель Бретонес перехватил мяч в центре поля, добежал до ворот и безошибочно пальнул с левой.

Да, в концовке Мой Гомес смешно наварил с Эррерой, и это вылилось в автогол, но в общем и целом именно "Осасуна" выглядела более зрелой командой на поле. "Сельта" - молодая, агрессивная, но ее желание атаковать иногда чересчур велико, и отсюда ошибки — вроде той, после которой забил Бретонес.

В таблице у "Осасуны" теперь 7 очков, у "Сельта" - 6.

4-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Сельта” - 3:2

Голы: Бойомо, 21, Домингес, 45 (автогол), Бретонес, 62 — Борха Иглесиас, 29, Мой Гомес, 90+1 (автогол)

"Осасуна": Эррера — Аресо, Катена, Бойомо, Бретонес — Торро — Рубен Гарсия (Бенито, 77), Монкайола (Ибаньес, 88), Орос (Мой Гомес, 88), Сарагоса (Пенья, 63) — Будимир (Рауль Гарсия, 77)

"Сельта": Вильяр — Хави Родригес, Жаилсон, Домингес (Старфельт, 46) — Мингеса, Бельтран (Дамиан Родригес, 46), Мориба (Сотело, 76), Уго Альварес — Аспас, Борха Иглесиас (Дувикас, 64), Сведберг (Альфон, 46)

Предупреждения: Торро, 66, Рубен Гарсия, 74

Удаление: Альфон, 86

Еще перед игрой тренер басков Иманол Альгуасиль объявил, что клуб строит новый проект, на пик он выйдет за 2-3 года, поэтому, мол, многого не требуйте.

В принципе, на "Колизее" мы увидели, к чему были эти слова - "Реал Сосьедад" почти ничего не создал и только страдал от невзрачного середняка элиты.

У "Хетафе" дважды мог забить Альдерете, отменно проявлял себя Уче, хорошо пробивал Карлес Перес; двойной шанс в концовке от Аленья и Питера, заблокированный Субименди тоже все еще в памяти.

Также матч запомнился шестью заменами у "Сосьедада" - все из-за травмы головы у Амари Траоре. По новым рекомендациям это считается угрозой жизни, и в таком случае менять можно и 6, и 7 раз.

Ну, и в таблице после ничьей у "Ла Реала" стало 4 очка, у "Хетафе" - 3.

4-й тур Примеры. Хетафе. "Колизеум"

"Хетафе" - "Реал Сосьедад" - 0:0

"Хетафе": Сория — Иглесиас, Даконам, Альдерете, Рико — Милья, Аберден (Аленья, 67) — Карлес Перес (Арамбарри, 67), Уче, Сола (Патрик, 85) — Йылдырым (Питер Федерико, 78)

"Реал Сосьедад": Ремиро — Траоре (Муньос, 66), Субельдия (Мартин, 46), Пачеко, Арамбуру (Хави Лопес, 59) — Кубо (Бекер, 60), Субименди, Турьентес, Серхио Гомес — Браис Мендес (Барренечеа, 28) — Садик (Оскарссон, 66)

Предупреждения: Иглесиас, 22 — Муньос, 90+4