Примера. Реал Мадрид — Бетис 2:0. Наконец-то Мбаппе

Теперь поняли, почему "Кривбасс" провалился против "Бетиса"? Даже на "Бернабеу" севильцы на равных бились за результат больше часа, они сильны.

Со старта команда Мануэля Пеллегрини включила очень высокий темп, прессинг — и здорово мешала Мадриду играть свой футбол.

Лучший момент у гостей имел Абде, но головой промазал с убойной позиции. "Реал" ответил на это шансами Милитао (вратарь) и Мбаппе, которому хронически не везло в завершении. Как итог - "Бернабеу" провожал своих на перерыв свистом.

Другое дело, что темп, взятый "Бетисом", команда никак не могла поддерживать все 90 минут, это было понятно, и Пеллегрини настаивал, что нужно атаковать — видимо, желал получить гандикап перед неминуемым штурмом от "Сливочных". Но не вышло.

13 - @realmadriden have completed against Real Betis the first half of a team with the most shots without scoring this season in the Top 5 European leagues (13 as Atlético de Madrid against Espanyol). Psycho#RealMadridRealBetis #RM???????? pic.twitter.com/aAEcPulgaW — OptaJose (@OptaJose) September 1, 2024

Почему? Иско травмирован, Фекир, Айосе и Виллиан Жозе уехали, а те, кто остались, свои моменты запороли — прежде всего, речь о Сабали и Виторе Роке.

"Реал" же ожидаемо наращивал давление с каждой минутой, и глобально заработал два пенальти, но арбитр все игнорировал. Также был удар Винисиуса в штангу и ужасное добивание от Килиана.

В тот момент показалось даже, что Мбаппе и сегодня промолчит, но на 67-й минуте Феде Вальверде выдал такой пас пятой, что даже все невезение мира не могло помешать французу забить первый гол в Ла Лиге.

24 - Kylian Mbappé???????? before his first goal in@LaLigaEN for @realmadriden



????Shots on target 8

↗Shots off target 6

❌Blocked shots 10

????Hit woodwork 0



Opener. #RealMadridRealBetis ???????? pic.twitter.com/7HZwhJ06r1 — OptaJose (@OptaJose) September 1, 2024

Ну, а дальше уже дело техники — контратака, пенальти, и с точки Мбаппе забил второй.

Спору нет, это очень поможет ему в дальнейшем. В таблице же у "Реала" 8 очков, у "Бетиса" - 2.

4-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Бетис" - 2:0

Голы: Мбаппе, 67, 75 (с пенальти)

"Реал Мадрид": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди (Браим Диас, 65) — Вальверде, Чуамени, Себальос (Фран Гарсия, 65) — Родриго (Эндрик, 89), Мбаппе (Модрич, 84), Винисиус

"Бетис": Руи Силва — Сабали, Льоренте, Натан, Перро — Рока, Карвалью (Кардосо, 57) — Родри (Диао, 72), Форнальс (Лосада, 83), Абде (Хуанми, 82) — Руибаль (Витор Роке, 57)

Предупреждения: Винисиус, 60, Карвахаль, 65