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Примера. Реал Мадрид — Бетис 2:0. Наконец-то Мбаппе

Испания

Выстраданная победа "Сливочных"

Примера. Реал Мадрид — Бетис 2:0. Наконец-то Мбаппе

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Теперь поняли, почему "Кривбасс" провалился против "Бетиса"? Даже на "Бернабеу" севильцы на равных бились за результат больше часа, они сильны.

Со старта команда Мануэля Пеллегрини включила очень высокий темп, прессинг — и здорово мешала Мадриду играть свой футбол.

Лучший момент у гостей имел Абде, но головой промазал с убойной позиции. "Реал" ответил на это шансами Милитао (вратарь) и Мбаппе, которому хронически не везло в завершении. Как итог - "Бернабеу" провожал своих на перерыв свистом.

Другое дело, что темп, взятый "Бетисом", команда никак не могла поддерживать все 90 минут, это было понятно, и Пеллегрини настаивал, что нужно атаковать — видимо, желал получить гандикап перед неминуемым штурмом от "Сливочных". Но не вышло.

Почему? Иско травмирован, Фекир, Айосе и Виллиан Жозе уехали, а те, кто остались, свои моменты запороли — прежде всего, речь о Сабали и Виторе Роке.

"Реал" же ожидаемо наращивал давление с каждой минутой, и глобально заработал два пенальти, но арбитр все игнорировал. Также был удар Винисиуса в штангу и ужасное добивание от Килиана.

В тот момент показалось даже, что Мбаппе и сегодня промолчит, но на 67-й минуте Феде Вальверде выдал такой пас пятой, что даже все невезение мира не могло помешать французу забить первый гол в Ла Лиге.

Ну, а дальше уже дело техники — контратака, пенальти, и с точки Мбаппе забил второй.

Спору нет, это очень поможет ему в дальнейшем. В таблице же у "Реала" 8 очков, у "Бетиса" - 2.

4-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Бетис" - 2:0

Голы: Мбаппе, 67, 75 (с пенальти)

"Реал Мадрид": Куртуа — Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди (Браим Диас, 65) — Вальверде, Чуамени, Себальос (Фран Гарсия, 65) — Родриго (Эндрик, 89), Мбаппе (Модрич, 84), Винисиус

"Бетис": Руи Силва — Сабали, Льоренте, Натан, Перро — Рока, Карвалью (Кардосо, 57) — Родри (Диао, 72), Форнальс (Лосада, 83), Абде (Хуанми, 82) — Руибаль (Витор Роке, 57)

Предупреждения: Винисиус, 60, Карвахаль, 65

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Комментарии
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ero-ua
02.09.2024 в 01:17
❤️Здесь вы можете сн­ять с девушки одежду и увидеть ее обна­женной) Рекомендую попробовать ➤ Ja.cat/eroua
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Комментарии 12
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ero-ua
02.09.2024 в 01:17
❤️Здесь вы можете сн­ять с девушки одежду и увидеть ее обна­женной) Рекомендую попробовать ➤ Ja.cat/eroua
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0
1
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Вarcelinius
02.09.2024 в 01:25
Шо тебе тут надо, придурок озабоченный? Дёргай отсюда.
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.09.2024 в 01:05
Мой совет здесь всем. Никогда не читайте и не воспринимайте всерьёз то, что сочиняет здесь Синчук. Его основная задача здесь, это скрывать правду и навязывать всенародную любовь к реалу. Ну а теперь, по существу. Кто бы сомневался, что футбольный Бог всё видит и ответка реалу прилетит так скоро... Неделю назад, или чуть больше, не важно, Кунде наступил на шнурки сопернику, ну, правда, чуть-чуть и на ногу и это дало повод арбитру отмотать эпизод назад и ануллировать гол Левандовски. Сегодня, уже на 4 минуте матча Бетис обязан был выирывать 0-1, потому что Куртуа сделал то же самое по отношению к сопернику, что и Кунде. Даже больше. Своим наступом на ногу игроку "Бетиса" вратарь позорного реала снял сопернику бутсу. Где пенальти? Где тревога в будке ВАР? Где просмотр момента? Заиграли??? Разные методички, да? Боже, какое же позорный реал позорище! Ну нет у этой позорной команды честных побед!!! Сегодня, первый тайм "Бетис" спокойно мог выигрывать 0-2. Всё к этому шло. У маргариновых нет игры. Обязательно после 0-1 раскрылись бы... Смешной эпизод произошел аж на 39 минуте... Маргариновым позорникам удалась атака, но.... кривоногие... Стратили... И Мбаппе выдавил из себя жалостливую улыбку, а расист начал возбуждать трибуны взмахами рук... Типа, фух..., смотрите, мы ещё что-то можем!!! Та за такие миллионерские деньги, ты должен ласкать трибуны с первой минуты...А ты аж на 39 минуте вспомнил про .... эрогенные зоны...Мачо, мля...Ну и второй гол... А что это было??? Чучело со свистком четко определил, что был офсайд. И это сразу было видно. Но, затем банда из будки ВАР, которая в сговоре с тем, кто в поле, позвала его смотреть кино. И 8 раз прокрутила ему частичку эпизода, где расист специально оставляет левую ногу сзади, намереваясь поймать контакт с телом вратаря. И при этом, смешные в будке ВАР даже не сподобились отмотать эпизод назад, чтобы все видели линию офсайда. Пенальти был забит на 75 минуте, а махинаторы в будке ВАР аж 7 минут пыхтели над тем, чтобы отодвинуть линию офсайда, как надо реалу и выдать на гора свое резюме на 82 минуте... Я б не удивился, если бы они рисовали правильную линию офсайда до утра и только в утренних новостях выдавили из себя то, что обязаны делать в первые 30-40 секунд после того, как эпизод случился. Вобщем, как я и говорил... Наблюдайте, как убивают Барсу, как каталонцам отменяют голы и не ставят для них пенальти, запоминайте это, потому что ответка обязательно, рано или поздно будет... И все убедятся, что реал мадрид - это самая позорная команда в истории футбола!!!
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Вarcelinius
02.09.2024 в 01:13
Дружище, не надо так длинно пересказывать одну и ту же аксиому - "Реал не может, судья поможет".
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.09.2024 в 01:17
Ну, кто-то ведь должен не давать спать тем, кто свято верит, что у реала честные победы. Ты им подсластил ночь, похвалив Вальверде. Ты же не заострил внимание на том, что эпизод с отменой гола Левандовски неделю назад, и сегодня не поставленный пенальти за фол Куртуа, это эпизоды - близнецы. Пришлось подробно говорит об этом.
 
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Вarcelinius
02.09.2024 в 01:23
Ну не знаю... на данный момент мне игра Вальверде нравится, даром, шо он игрок Реала. Я считаю, шо именно он сейчас драйвер в команде, пока нет Джуда. А про судей уже надоело...
 
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Вarcelinius
02.09.2024 в 01:00
Снимаю шляпу перед Вальверде. Это именно этот белый человек сейчас тянет эту телегу с неграми.
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sasha popov (Новомосковськ)
02.09.2024 в 01:02
Согласен Вальверде красавчик
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.09.2024 в 01:11
Не соглашусь с тобой, коллега! Эту маргариновую телегу как и раньше тянут арбитры и чиновники испанской федерации. Ничего особого Вальверде не показывает. Ну, бегает, как лось... Только, как лось, он бегает вперед и когда арбитры благоприятствуют. А вот назад, охоты бегать у него нет. Жаль, что в матче не случился счет 0-1 на 4-й минуте матча... Ты бы посмотрел, как не спешит уругвайо возвращаться назал и гасить контратаки соперника.
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hrdhrd (Україна)
02.09.2024 в 00:39
Ну наконец-то, прорвало. Особый респект Винисиусу, за то что прочувствовал момент и позволил Мбаппе пробить пенальти, и просил трибуны поддержать Килиана. Вот он, настоящий лидер, научившийся этой жертвенности у Карима. С такой атмосферой в коллективе все будет окей, постепенно и игровые связки наработаются. А пока, хоть и играли не слишком ярко, опять натужно, но все же победили неудобного для себя соперника. Можно на позитиве уходить на матчи сборных.
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Вarcelinius
02.09.2024 в 01:03
Если б не Федя, куй бы сегодня Мбаппе забил бы с игры, пас-конфетка, пас-шедевр, негры такие делать не могут.
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hrdhrd (Україна)
02.09.2024 в 01:34
Согласен, Мбаппе все еще бледная копия самого себя, но хоть может теперь будет полегче.
 
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