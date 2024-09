Примера. Реал Мадрид — Бетис 2:0. Наконец-то Мбаппе

Теперь поняли, почему "Кривбасс" провалился против "Бетиса"? Даже на "Бернабеу" севильцы на равных бились за результат больше часа, они сильны.

Со старта команда Мануэля Пеллегрини включила очень высокий темп, прессинг — и здорово мешала Мадриду играть свой футбол.

Лучший момент у гостей имел Абде, но головой промазал с убойной позиции. "Реал" ответил на это шансами Милитао (вратарь) и Мбаппе, которому хронически не везло в завершении. Как итог - "Бернабеу" провожал своих на перерыв свистом.

Другое дело, что темп, взятый "Бетисом", команда никак не могла поддерживать все 90 минут, это было понятно, и Пеллегрини настаивал, что нужно атаковать — видимо, желал получить гандикап перед неминуемым штурмом от "Сливочных". Но не вышло.

13 - @realmadriden have completed against Real Betis the first half of a team with the most shots without scoring this season in the Top 5 European leagues (13 as Atlético de Madrid against Espanyol). Psycho#RealMadridRealBetis #RM???????? pic.twitter.com/aAEcPulgaW