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Анчелотти: Реал не в лучшей форме, это придет постепенно
"Уходим на перерыв с хорошим настроением" (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Реала" Карло Анчелотти пообщалс с прессой после матча с "Бетисом" (2:0) в чемпионате Испании.
"Мы не обеспокоены и не расстроены. Мы очень взволнованы и мотивированы, чтобы попытаться добиться большего. Мы заслужили победу сегодня, играли лучше и с большей сплоченностью. Мы набрали три очка и уходим на перерыв с хорошим настроением. Это счастливый день, поскольку мы сделали шаг вперед с точки зрения того, что мы хотим сделать и какой командой хотим быть. Нам нужно много работать, но у нас есть все необходимые инструменты, чтобы добиться успеха.
У меня было хорошее предчувствие в первом тайме, хотя мы были немного медленнее работали с мячом, но хорошо защищались, и команда оставалась в игре. Мы нашли лучший ритм во втором тайме, как мы обычно это делаем. Мы не в лучшей форме, это придет постепенно.
Мбаппе? Мы никогда не оказывали на него давления из-за голов. Он провел хорошую игру, как и все остальные, и был очень хорош в штрафной соперника. Все хорошо поработали, и Винисиус отдал ему пенальти. Он был очень бескорыстен, и у них обоих, вместе с Родриго , хорошие отношения. Забивать голы важно для Мбаппе, но мы оцениваем работу команды в целом", - цитирует Анчелотти пресс-служба мадридцев.
По итогам 4-х туров Ла Лиги на счету "Реала" 8 очков.
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