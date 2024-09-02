Тренер Севильи про 0:2 от Жироны: Ошибки в обороне обрекают нас на неудачу, так как нам очень тяжело забивать голы

Вчера "Севилья" в домашнем поединке против "Жироны" потерпела второе поражение в этом сезоне, уступив подопечным Мичела со счетом 0:2. После поединка главный тренер андалузцев Гарсия Пимьента отметил, что его команда провалила старт чемпионата, а также отметил проблему с реализацией во время проигранного матча с "Жироной".

"Это позор, потому что я считаю, что первый тайм был полностью нашим с точки зрения игры и моментов. Мы были наказаны из-за нашей недостаточной точности перед воротами. В одном из эпизодов, из-за наших ошибок, они вышли вперед. Во втором тайме у нас было очень четкое движение Лукебакио, чтобы сравнять счет. После пенальти, который был, мягко говоря, сомнительным, игра сломалась, и это нам дорого стоило. Эта нехватка эффективности перед воротами - это то, что нас наказывает. Мы должны усилить то, что мы делаем хорошо, и улучшить то, что мы не делаем. У нас есть проблема с продвижением "Жироны" по флангу. Мы потерялись на задней стойке, и они забили сами. Ошибки в обороне обрекают нас на неудачу, так как нам очень трудно забивать голы. Матчи выигрываются в штрафных площадках. Я с нетерпением жду повтора. В первом тайме мы были лучше с точки зрения игры и моментов. Мы создали много моментов. Нам нужно быть более убедительными, в том числе и на своей половине поля. Взять всего два очка - это сложно", - цитирует Гарсию Пименту Marca.

Добавим, что с двумя очками "Севилья" идет предпоследней в турнирной таблице чемпионата. Следующий свой матч "нервионцы" сыграют 14 сентября против "Хетафе".