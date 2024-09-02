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Тренер Реал Сосьедада про ничью с Хетафе: Я ценю это очко, потому что это была не лучшая наша игра и мы столкнулись с травмами
Баски неуверенно начали новый сезон в Ла Лиге
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Реал Сосьедад" расписал нулевую ничью на выезде с "Хетафе". Главный тренер басков Иманоль Альгуасиль в послематчевом интервью заявил, что поединок выдался очень тяжелым для его команды и его подопечные должны улучшить работу в нападении.
"Это был очень плохой и скучный матч с точки зрения зрителя. Это была третья игра для нас на протяжении недели, тогда как "Хетафе" имел отдых...Это была не лучшая наша игра, особенно с мячом, нам есть что улучшать. Я ценю это очко, потому что это была не лучшая наша игра и мы столкнулись с травмами, поскольку повреждения получили Траоре и Браис...Хоть и допустили некоторые ошибки в обороне, мы исполнили очень хорошую работу в обороне", - цитирует Альгуасиля Marca.
Добавим, что следующий поединок "Реал Сосьедад" проведет 14 сентября против мадридского "Реала".
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