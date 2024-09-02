Мбаппе: Три игры без голов для многих людей - это не так много, но не для меня

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе дал комментарий после победного дубля ворота "Бетиса" (2:0) в матче Ла Лиги.

"Я с нетерпением ждал возможности забить на этом легендарном стадионе, лучшем в мире, но самым важным была победа. После игры с "Лас-Пальмасом" мы знали, что должны победить, и мы это сделали. Это был сложный поединок, как и каждый, но мы "Реал Мадрид", и в итоге победили.

Браим начал забег, затем Родриго отдал пас Вальверде, и он отдал на меня невероятным пасом пяткой. Я оказался там, я почувствовал, что мяч прибудет ко мне, и забил гол.

Нам нужно побеждать против сильных команд, чтобы обрести уверенность. Нам нужно играть уверенно и держаться вместе. Другие команды тоже побеждают, и очень важно, чтобы мы тоже это делали.

Я был очень счастлив с тех пор, как приехал. Люди очень добры ко мне, даже когда я не забивал. Три игры без голов для многих людей — это не так много, но не для меня. Люди в клубе, игроки и болельщики всегда были за меня", - приводит слова Мбаппе официальный сайт "сливочных".