  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мбаппе: Три игры без голов для многих людей - это не так много, но не для меня
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе: Три игры без голов для многих людей - это не так много, но не для меня

Испания

Неудачная серия прервана

Мбаппе: Три игры без голов для многих людей - это не так много, но не для меня

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе дал комментарий после победного дубля ворота "Бетиса" (2:0) в матче Ла Лиги.

"Я с нетерпением ждал возможности забить на этом легендарном стадионе, лучшем в мире, но самым важным была победа. После игры с "Лас-Пальмасом" мы знали, что должны победить, и мы это сделали. Это был сложный поединок, как и каждый, но мы "Реал Мадрид", и в итоге победили.

Браим начал забег, затем Родриго отдал пас Вальверде, и он отдал на меня невероятным пасом пяткой. Я оказался там, я почувствовал, что мяч прибудет ко мне, и забил гол.

Нам нужно побеждать против сильных команд, чтобы обрести уверенность. Нам нужно играть уверенно и держаться вместе. Другие команды тоже побеждают, и очень важно, чтобы мы тоже это делали.

Я был очень счастлив с тех пор, как приехал. Люди очень добры ко мне, даже когда я не забивал. Три игры без голов для многих людей — это не так много, но не для меня. Люди в клубе, игроки и болельщики всегда были за меня", - приводит слова Мбаппе официальный сайт "сливочных".

По теме
yellow-arrow
Тренер Реал Сосьедада про ничью с Хетафе: Я ценю это очко, потому что это была не лучшая наша игра и мы столкнулись с травмами
yellow-arrow
Пеллегрини - о пенальти в ворота Бетиса в матче с Реалом: Винисиус нырнул после проброса мяча
yellow-arrow
Тренер Севильи про 0:2 от Жироны: Ошибки в обороне обрекают нас на неудачу, так как нам очень тяжело забивать голы
Реал (Мадрид) Бетис (Севилья) Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.09.2024 в 11:15
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
02.09.2024 в 11:15
Ответить
0
2

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости