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Очередная потеря в центре поля. Хавбек Реала Себальос пропустит 6-8 месяцев из-за травмы

Испания

Неудачный юбилей

Очередная потеря в центре поля. Хавбек Реала Себальос пропустит 6-8 месяцев из-за травмы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос не поможет своей команде в ближайшие полтора-два месяца из-за травмы голеностопа, полученной в матче с "Бетисом" (2:0) в четвёртом туре Ла Лиги.

"После тестов, проведенных сегодня медицинскими службами "Реала", у Дани было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава третьей степени", - говорится в сообщении пресс-службы "сливочных".

Напомним, Себальос выступает за "Реал" с 2017 года. Игра против "Бетиса" стала для Дани 150-й в футболке "королевского" клуба.

Также в лазарете "Реала" сейчас находятся Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга и Давид Алаба.

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Реал (Мадрид) Бетис (Севилья) травма Дани Себальос
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Источник:
Real Madrid
Опубликовал: Александр Бураков
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