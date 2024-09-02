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Очередная потеря в центре поля. Хавбек Реала Себальос пропустит 6-8 месяцев из-за травмы
Неудачный юбилей
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник мадридского "Реала" Дани Себальос не поможет своей команде в ближайшие полтора-два месяца из-за травмы голеностопа, полученной в матче с "Бетисом" (2:0) в четвёртом туре Ла Лиги.
"После тестов, проведенных сегодня медицинскими службами "Реала", у Дани было диагностировано растяжение связок голеностопного сустава третьей степени", - говорится в сообщении пресс-службы "сливочных".
Напомним, Себальос выступает за "Реал" с 2017 года. Игра против "Бетиса" стала для Дани 150-й в футболке "королевского" клуба.
Также в лазарете "Реала" сейчас находятся Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга и Давид Алаба.
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