Мбаппе: Роналду - мой кумир, но я хочу быть Килианом

Новичок "Реала" Килиан Мбаппе поделился своими мыслями о сравнениях с экс-нападающим "сливочных" Криштиану Роналду.

"Я не чувствую давления (будучи преемником Криштиану - прим.). Я не думаю о Криштиану, при всем уважении к нему.

Криштиану — мой кумир, да. Но нет, я не хочу следовать чему-то, не хочу этого давления. Я хочу быть Килианом. Ощущаю только давление, связанное с необходимостью адаптироваться к команде" — приводит слова француза Madrid Universal.

Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы. За 9 лет Криштиану отличился 450 голами и 131 результативной передачей в 438 матчах.

На счету Мбаппе 3 забитых мяча в 5 поединках в новом сезоне.