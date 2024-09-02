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Мбаппе: Роналду - мой кумир, но я хочу быть Килианом

Испания

Здравый подход

Мбаппе: Роналду - мой кумир, но я хочу быть Килианом

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Новичок "Реала" Килиан Мбаппе поделился своими мыслями о сравнениях с экс-нападающим "сливочных" Криштиану Роналду.

"Я не чувствую давления (будучи преемником Криштиану - прим.). Я не думаю о Криштиану, при всем уважении к нему.

Криштиану — мой кумир, да. Но нет, я не хочу следовать чему-то, не хочу этого давления. Я хочу быть Килианом. Ощущаю только давление, связанное с необходимостью адаптироваться к команде" — приводит слова француза Madrid Universal.

Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы. За 9 лет Криштиану отличился 450 голами и 131 результативной передачей в 438 матчах.

На счету Мбаппе 3 забитых мяча в 5 поединках в новом сезоне.
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Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе
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1 голосов
Источник:
Madrid Universal
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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storm_ua (Николаев)
02.09.2024 в 15:21
Ну как бы Килиан ты круче Роналду....в чем он сильнее тебя, это в игре головой. В остальном ты превосходиш рони, и в этом нет ничего плохого.
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Комментарии 2
storm_ua (Николаев)
02.09.2024 в 15:21
Ну как бы Килиан ты круче Роналду....в чем он сильнее тебя, это в игре головой. В остальном ты превосходиш рони, и в этом нет ничего плохого.
Ответить
0
1
Nevermore (Донецк)
02.09.2024 в 15:05
не выйдет
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0
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