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Мбаппе: Роналду - мой кумир, но я хочу быть Килианом
Здравый подход
Getty Images/Global Images Ukraine
Новичок "Реала" Килиан Мбаппе поделился своими мыслями о сравнениях с экс-нападающим "сливочных" Криштиану Роналду. "Я не чувствую давления (будучи преемником Криштиану - прим.). Я не думаю о Криштиану, при всем уважении к нему. Криштиану — мой кумир, да. Но нет, я не хочу следовать чему-то, не хочу этого давления. Я хочу быть Килианом. Ощущаю только давление, связанное с необходимостью адаптироваться к команде" — приводит слова француза Madrid Universal. Напомним, Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 годы. За 9 лет Криштиану отличился 450 голами и 131 результативной передачей в 438 матчах. На счету Мбаппе 3 забитых мяча в 5 поединках в новом сезоне.
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Источник:Madrid Universal
Опубликовал: Александр Бураков
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storm_ua (Николаев)
02.09.2024 в 15:21
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