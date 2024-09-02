Защитник Реала и сборной Франции выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Левый защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди выбыл на неопределенный срок из-за травмы, которую получил в матче против "Бетиса".

Футболист повредил правую большеберцовую кость. Из-за этого он выбыл из состава сборной Франции на сентябрьские матчи. Его место занял Люка Динь из "Астон Виллы".

Это еще один удар для "Реала", который уже потерял Дани Себальоса из-за травмы.