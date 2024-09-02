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Защитник Реала и сборной Франции выбыл на неопределенный срок из-за травмы
Испанский клуб потерял еще одного игрока
Getty Images
Левый защитник мадридского "Реала" Ферлан Менди выбыл на неопределенный срок из-за травмы, которую получил в матче против "Бетиса".
Футболист повредил правую большеберцовую кость. Из-за этого он выбыл из состава сборной Франции на сентябрьские матчи. Его место занял Люка Динь из "Астон Виллы".
Это еще один удар для "Реала", который уже потерял Дани Себальоса из-за травмы.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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