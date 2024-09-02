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Вингер Барселоны вернулся к тренировкам с командой после травмы

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Вингер Барселоны вернулся к тренировкам с командой после травмы

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Левый вингер "Барселоны" Ансу Фати вернулся к тренировкам с командой после травмы, которую получил во время предсезонной подготовки.

Ожидается, что футболист будет полностью готов к матчу 5-го тура Ла Лиги против "Жироны", который запланирован на 15 сентября.

Фати в прошлом сезоне выступал за "Брайтон" на правах аренды, где сумел забить два гола в 19 матчах АПЛ.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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