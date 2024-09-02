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Левандовский рассказал, сколько голов планирует забить в этом сезоне

Испания

Роберт ответил на вопросы журналистов

Левандовский рассказал, сколько голов планирует забить в этом сезоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский рассказал, сколько голов планирует забить в этом сезоне.

"Я хочу забивать больше мячей, чем в прошлом сезоне. По крайней мере 30 голов, возможно, даже 35".

В первых четырех матчах Ла Лиги сезона 2024/25 Левандовский уже забил 4 мяча.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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