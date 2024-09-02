Мадридский Реал и сборная Франции потеряли еще одного игрока из-за травмы

Мадридский "Реал" уже потерял нескольких ключевых футболистов из-за травм, и эта тенденция, к сожалению, продолжается.

Как стало известно, опорный полузащитник Орельен Чуамени выбыл из состава сборной Франции на матче Лиги наций УЕФА из-за повреждения ноги. Сейчас непонятно, когда именно футболист получил травму - во время матча за "Реал" на выходных или раньше.

Напомним, что ранее из-за травм выбыли из рядов "Реала" такие игроки как: Эдуардо Камавинга, Джуд Беллингем, Ферлан Менди и Дани Себальос. Такая ситуация вызывает большое беспокойство в тренерском штабе мадридского клуба.