Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Севилья продлила контракт с защитником Лоиком Баде
Об этом говорится на сайте клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Имя Лоика Баде нередко появлялось в медиа в течение летнего межсезонья, поскольку "Севилья" имела серьезные финансовые проблемы, а к футболисту проявляли немалый интерес различные европейские клубы. Впрочем, француз остался в команде и еще продолжил сотрудничество с "нервионцами".
"Севилья" продлила соглашение с 24-летним игроком до 2029 года. Отступные центрального защитника теперь составляют 60 млн евро.
Добавим, что в составе "нервионцев" Лоик Баде выиграл Лигу Европы в 2023 году. В этом сезоне он трижды появлялся на поле в Ла Лиге.
Популярное сейчас
- Кварацхелия выбрал дальнейшее место продолжения карьеры
- Забарный был близок к трансферу в немецкий клуб, но предложение поступило слишком поздно, – Daily Mail
- Футболист Динамо попал в рейтинг лучших защитников, не играющих в топ-5 евролигах
- Цыганков перенес сальмонеллез
- Журналист поставил точку в вопросе возможного возвращения Скрипника в Зарю
- ФОТО. Сборная Украины собралась в Праге и провела первую тренировку