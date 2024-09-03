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Севилья продлила контракт с защитником Лоиком Баде

Испания

Об этом говорится на сайте клуба

Севилья продлила контракт с защитником Лоиком Баде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Имя Лоика Баде нередко появлялось в медиа в течение летнего межсезонья, поскольку "Севилья" имела серьезные финансовые проблемы, а к футболисту проявляли немалый интерес различные европейские клубы. Впрочем, француз остался в команде и еще продолжил сотрудничество с "нервионцами".

"Севилья" продлила соглашение с 24-летним игроком до 2029 года. Отступные центрального защитника теперь составляют 60 млн евро.

Добавим, что в составе "нервионцев" Лоик Баде выиграл Лигу Европы в 2023 году. В этом сезоне он трижды появлялся на поле в Ла Лиге.

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Источник:
Севілья
Опубликовал: Александр Гресь
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