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Осасуна продлила соглашение с олимпийским чемпионом Парижа

Испания

Он является воспитанником местной академии

Осасуна продлила соглашение с олимпийским чемпионом Парижа

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Аймар Орос был трансферной целью нескольких испанских клубов, впрочем "Осасуна" наотрез отказалась отпускать своего игрока. Теперь памплонцы договорились с 22-летним футболистом о продлении сотрудничества и новое соглашение рассчитано до конца июня 2029 года.

"Это мечта - остаться дома и в Примере. Наслаждаться нашими болельщиками, моими людьми. Я горжусь тем, что продолжаю быть здесь. Я был с "Осасуной" всю свою жизнь, и это делает меня счастливым. Я хочу поблагодарить клуб, президента Браулио, [помощника спортивного директора] Кати [Прието], совет директоров, всех в клубе и моих партнеров по команде. Я счастлив остаться дома и хочу продолжить хорошие времена. Я играл важную роль в прошлом, и я хочу продолжать наслаждаться этим", - заявил атакующий полузащитник после продления контракта.

Всего в основной команде "Осасуны" Аймар Орос провел 84 матча, где отметился 5 голами и 7 ассистами. Также он принял участие на Олимпийских играх-2024 в составе сборной Испании, с которой он выиграл золото (игрок отметился на том турнире одним ассистом в шести играх).

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Осасуна (Памплона)
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Источник:
Осасуна
Опубликовал: Александр Гресь
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