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Миятович: Мбаппе может забить более 30 голов за сезон. После Роналду и Месси в Ла Лиге не было таких игроков

Испания

Мнение экс-игрока "королевского" клуба

Миятович: Мбаппе может забить более 30 голов за сезон. После Роналду и Месси в Ла Лиге не было таких игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий и нынешний спортивный директор мадридского "Реала" Предраг Миятович поделился своим мнением о новичке "сливочных" Килиане Мбаппе.

"Мбаппе провёл очень хорошую игру с "Бетисом", забив два важных гола для своей команды. С течением времени "Реал" играл лучше, первый тайм был слабым, довольно робким. Затем на последних минутах первого тайма и во втором мадридцы были прекрасны.

Килиан действовал очень энергично, с большим желанием. В некоторые моменты игры он был взволнован. Но, забив два гола, он открыл счёт свом голам, и мы наверняка увидим ещё много забитых мячей от этого парня.

Он настоящий бомбардир, отличный футболист, и для меня совершенно очевидно, что он может забить 35, 40 или 25 голов. Сколько конкретно - мы не знаем. Но знаем, что футболисты, забившие более 30 голов, приносят много очков.

После Криштиану и Месси у нас (в Ла Лиге - прим.) не было игрока с таким количеством голов", - приводит слова Миятовича Cadena SER.

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Лионель Месси Криштиану Роналду Реал (Мадрид) Предраг Миятович Ла Лига Килиан Мбаппе
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Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Александр Бураков
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