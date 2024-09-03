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Известны сроки восстановления двух французских игроков Реала

Испания
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Все оказалось не так серьезно

Известны сроки восстановления двух французских игроков Реала

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Персонал мадридского "Реала" не особо обеспокоен травмами хавбека Орельена Чуамени и левого защитника Ферлана Менди. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что оба французских футболиста вновь вернуться в строй после перерыва, связанного с поединками национальных сборных.

В то же время, процесс восстановления ещё одного полузащитника "сливочных" Дани Себальоса займёт больше времени.

Следующий матч "Реал Мадрид" проведёт против "Реал Сосьедада" 14 сентября.

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Реал (Мадрид) травма Ферлан Менди Орельен Чуамени
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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