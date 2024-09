Известны сроки восстановления двух французских игроков Реала

Персонал мадридского "Реала" не особо обеспокоен травмами хавбека Орельена Чуамени и левого защитника Ферлана Менди. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ожидается, что оба французских футболиста вновь вернуться в строй после перерыва, связанного с поединками национальных сборных.

В то же время, процесс восстановления ещё одного полузащитника "сливочных" Дани Себальоса займёт больше времени.

Следующий матч "Реал Мадрид" проведёт против "Реал Сосьедада" 14 сентября.

