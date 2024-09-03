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Известны сроки восстановления двух французских игроков Реала
Все оказалось не так серьезно
Getty Images/Global Images Ukraine
Персонал мадридского "Реала" не особо обеспокоен травмами хавбека Орельена Чуамени и левого защитника Ферлана Менди. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ожидается, что оба французских футболиста вновь вернуться в строй после перерыва, связанного с поединками национальных сборных.
В то же время, процесс восстановления ещё одного полузащитника "сливочных" Дани Себальоса займёт больше времени.
Следующий матч "Реал Мадрид" проведёт против "Реал Сосьедада" 14 сентября.
⚪️???????? Real Madrid staff, not worried with Aurelien Tchouameni and Ferland Mendy injuries.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2024
Both expected to be fit after the international break, while Dani Ceballos will return later. pic.twitter.com/egthlpyluY
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