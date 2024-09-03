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Сельта продлила контракт с воспитанником академии
Об этом говорится на сайте испанского клуба
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Дамиан Родригес в марте этого года дебютировал за "Сельту" в победном поединке против "Севильи". 21-летний игрок уже в мае стал основным игроком команды и помог "кельтам" сохранить прописку в Ла Лиге.
Руководство клуба оценило прогресс молодого воспитанника своей академии. "Сельта" продлила контракт с центральным полузащитником до конца июня 2028 года.
???????????????????????????? ???? Damián renova ata 2028!— RC Celta (@RCCelta) September 3, 2024
Primeiro xogador en xogar en todos equipos do #RCCelta dende o Benxamín B ata o primeiro equipo
Moitos parabéns, @damianrs_ ????????#OrgullodeCanteira pic.twitter.com/5N9rUcQbKg
Добавим, что Дамиан Родригес в этом сезоне сыграл во всех четырех поединках своей команды.
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