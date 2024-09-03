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Сельта продлила контракт с воспитанником академии

Испания

Об этом говорится на сайте испанского клуба

Сельта продлила контракт с воспитанником академии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Дамиан Родригес в марте этого года дебютировал за "Сельту" в победном поединке против "Севильи". 21-летний игрок уже в мае стал основным игроком команды и помог "кельтам" сохранить прописку в Ла Лиге.

Руководство клуба оценило прогресс молодого воспитанника своей академии. "Сельта" продлила контракт с центральным полузащитником до конца июня 2028 года.

Добавим, что Дамиан Родригес в этом сезоне сыграл во всех четырех поединках своей команды.

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Источник:
Сельта
Опубликовал: Александр Гресь
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