Сельта продлила контракт с воспитанником академии

Дамиан Родригес в марте этого года дебютировал за "Сельту" в победном поединке против "Севильи". 21-летний игрок уже в мае стал основным игроком команды и помог "кельтам" сохранить прописку в Ла Лиге.

Руководство клуба оценило прогресс молодого воспитанника своей академии. "Сельта" продлила контракт с центральным полузащитником до конца июня 2028 года.

???????????????????????????? ???? Damián renova ata 2028!



Primeiro xogador en xogar en todos equipos do #RCCelta dende o Benxamín B ata o primeiro equipo



Moitos parabéns, @damianrs_ ????????#OrgullodeCanteira pic.twitter.com/5N9rUcQbKg — RC Celta (@RCCelta) September 3, 2024

Добавим, что Дамиан Родригес в этом сезоне сыграл во всех четырех поединках своей команды.