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Рафинья: Никогда бы не подумал, что стану одним из капитанов Барселоны

Испания

Приятная неожиданность

Рафинья: Никогда бы не подумал, что стану одним из капитанов Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Барселоны" Рафинья выразил удивление в связи с получением новой роли в каталонском клубе.

"Прочитав слухи об уходе, что клуб не рассчитывает на тебя, услышав, как пресса говорит обо мне плохо… Я никогда бы не подумал, что стану одним из капитанов "Барсы".

Я очень взволнован. В раздевалке люди доверяют мне. Это заставляет чувствовать себя более значимым", - рассказал бразилец в интервью RAC1.

В текущем сезоне Ла Лиги Рафинья оформил 3 результативных передачи и забил 3 гола в 4 матчах.

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Рафинья Барселона капитан
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Источник:
RAC1
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Nevermore (Донецк)
03.09.2024 в 14:09
да уж...днищще!
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
03.09.2024 в 14:09
да уж...днищще!
Ответить
0
0

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