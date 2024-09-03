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Рафинья: Никогда бы не подумал, что стану одним из капитанов Барселоны
Приятная неожиданность
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Барселоны" Рафинья выразил удивление в связи с получением новой роли в каталонском клубе.
"Прочитав слухи об уходе, что клуб не рассчитывает на тебя, услышав, как пресса говорит обо мне плохо… Я никогда бы не подумал, что стану одним из капитанов "Барсы".
Я очень взволнован. В раздевалке люди доверяют мне. Это заставляет чувствовать себя более значимым", - рассказал бразилец в интервью RAC1.
В текущем сезоне Ла Лиги Рафинья оформил 3 результативных передачи и забил 3 гола в 4 матчах.
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