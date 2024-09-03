Рафинья: Никогда бы не подумал, что стану одним из капитанов Барселоны

Вингер "Барселоны" Рафинья выразил удивление в связи с получением новой роли в каталонском клубе.

"Прочитав слухи об уходе, что клуб не рассчитывает на тебя, услышав, как пресса говорит обо мне плохо… Я никогда бы не подумал, что стану одним из капитанов "Барсы".

Я очень взволнован. В раздевалке люди доверяют мне. Это заставляет чувствовать себя более значимым", - рассказал бразилец в интервью RAC1.