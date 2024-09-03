Фермин Лопес получил травму в лагере молодежной сборной

Ряд игроков "Барселоны" получили вызовы в национальные сборные. Среди них - Фермин Лопес, который поехал на сборы сборной U-21. К сожалению, центральный полузащитник покинул их с травмой.

По информации местной федерации, 21-летний футболист получил мышечную травму, которая делает невозможным его участие в двух матчах молодежной сборной. Игрок вернется в каталонский клуб для дальнейшего восстановления. Сроки возвращения игрока пока неизвестны. В молодежке полузащитника заменит Пабло Торре.

???? Cambio en la convocatoria de la Selección sub-21



???? Fermín causa baja por lesión y se incorpora a la concentración Pablo Torrehttps://t.co/na8Z9BJBZO #VamosEspaña | #U21EURO pic.twitter.com/aUGITK57eg — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) September 3, 2024

Добавим, что Фермин Лопес в этом сезоне в составе "Барсы" сыграл в трех поединках.