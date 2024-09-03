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Фермин Лопес получил травму в лагере молодежной сборной

Испания

Пока неизвестно на какой срок выбыл игрок

Фермин Лопес получил травму в лагере молодежной сборной

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ряд игроков "Барселоны" получили вызовы в национальные сборные. Среди них - Фермин Лопес, который поехал на сборы сборной U-21. К сожалению, центральный полузащитник покинул их с травмой.

По информации местной федерации, 21-летний футболист получил мышечную травму, которая делает невозможным его участие в двух матчах молодежной сборной. Игрок вернется в каталонский клуб для дальнейшего восстановления. Сроки возвращения игрока пока неизвестны. В молодежке полузащитника заменит Пабло Торре.

Добавим, что Фермин Лопес в этом сезоне в составе "Барсы" сыграл в трех поединках.

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Источник:
Королівська іспанська футбольна федерація
Опубликовал: Александр Гресь
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