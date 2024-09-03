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Лапорта: Левандовский - это игрок, который предан Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта выразил свое мнение о нападающем "блауграны" Роберте Левандовском. "Я хочу особо отметить Роберта. Это игрок, который предан клубу. Когда он услышал, что нам нужно приложить некоторые усилия, чтобы добиться соблюдения "фэйр-плей" для регистрации игроков, он сказал нам, что может пойти на пересмотр условия своего контракта, чтобы помочь клубу. Я вижу, что Левандовский более мотивирован, чем когда-либо, я думаю, что ему нужен новый импульс", - сказал Лапорта. В новом сезоне Ла Лиги Левандовский отличился 4 забитыми голами в 4 матчах.
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Источник:Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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жажа_the_best (Харьков)
03.09.2024 в 17:17
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