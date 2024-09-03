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Лапорта: Левандовский - это игрок, который предан Барселоне

Испания
Лапорта: Левандовский - это игрок, который предан Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта выразил свое мнение о нападающем "блауграны" Роберте Левандовском.

"Я хочу особо отметить Роберта. Это игрок, который предан клубу.

Когда он услышал, что нам нужно приложить некоторые усилия, чтобы добиться соблюдения "фэйр-плей" для регистрации игроков, он сказал нам, что может пойти на пересмотр условия своего контракта, чтобы помочь клубу.

Я вижу, что Левандовский более мотивирован, чем когда-либо, я думаю, что ему нужен новый импульс", - сказал Лапорта.

В новом сезоне Ла Лиги Левандовский отличился 4 забитыми голами в 4 матчах.
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Роберт Левандовский Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.09.2024 в 17:17
Какой-то неправильный поляк. У сепаров играет..
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Комментарии 2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
03.09.2024 в 17:17
Какой-то неправильный поляк. У сепаров играет..
Ответить
1
0
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.09.2024 в 16:28
А що робити дураку, який зрозумів, що зв'зався з шахраями та банкротами...
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0
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