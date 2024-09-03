Лапорта: Левандовский - это игрок, который предан Барселоне

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта выразил свое мнение о нападающем "блауграны" Роберте Левандовском.

"Я хочу особо отметить Роберта. Это игрок, который предан клубу.

Когда он услышал, что нам нужно приложить некоторые усилия, чтобы добиться соблюдения "фэйр-плей" для регистрации игроков, он сказал нам, что может пойти на пересмотр условия своего контракта, чтобы помочь клубу.

Я вижу, что Левандовский более мотивирован, чем когда-либо, я думаю, что ему нужен новый импульс", - сказал Лапорта.

В новом сезоне Ла Лиги Левандовский отличился 4 забитыми голами в 4 матчах.