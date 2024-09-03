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Нападающий Валенсии арестован по подозрению в сексуальном насилии

Испания

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Нападающий Валенсии арестован по подозрению в сексуальном насилии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вечером 2 сентября сотрудники Гражданской гвардии арестовали форварда "Валенсии" Рафу Мира по подозрению в сексуальном насилии. Об этом сообщает Cadena SER.

Источники издания в следствии подтверждают, что насилие могло быть совершено в отношении двух женщин в возрасте около 25 лет в доме футболиста, и в нем мог участвовать еще один мужчина, который также задержан.

Пострадавшие обратились с жалобами и нуждались в помощи в больнице.

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На данный момент футболиста перевели в камеру штаба гражданской гвардии Валенсии, где он ожидает перевода для дачи показаний перед судьей.

Отмечается, что Мир не присутствовал на сегодняшней тренировке своей команды.

Напомним, что Рафа Мир этим летом был арендован "Валенсией" у "Севильи". В новом сезоне испанец принял участие в 4 матчах, в которых отличился одним ассистом.

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1 голосов
Источник:
Cadena SER
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
03.09.2024 в 17:11
девочки же пришли не семейный альбом рассматривать и чай пить. Правильно?
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Комментарии 14
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жажа_the_best (Харьков)
03.09.2024 в 17:11
девочки же пришли не семейный альбом рассматривать и чай пить. Правильно?
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.09.2024 в 17:17
..а ти до кадирівців в казарму в бєлгороді чого ходиш ? Вони не миються ніколи, ти скоро від СНІДУ здохнеш зрадник....
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
03.09.2024 в 16:19
Там ще присутній був Барсел@х, якого Міра згвалтував у неприродний спосіб !
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0
3
Gican85 (Киев)
03.09.2024 в 16:46
Просто в Кашу решила заяаление не подавать - ей понравилось
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1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
03.09.2024 в 17:24
...протрезвій циганва....
 
0
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.09.2024 в 17:07
Какашка, а ти звідки знаєш? Ти заздриш тому, що тебе поімєлі у спосіб природний?
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1
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Просто Квашин (Харків)
03.09.2024 в 17:20
..я на відміну від тебе, небритий та не голений, в Україні живу... так що "петросян" ти наш, попав пальцем в попу... барсел@ху...
 
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George_D (Харьков)
03.09.2024 в 16:17
Хочеться спитати у тих "потерпілих", а що вони робили у будинку футболіста? Їх туди силоміць затягнули, погрожуючи фізично? Або вони вирішили з комфортом провести вечір в компанії футболіста Лаліги, але під кінець вечора відмоливились від сплати? То хтож тоді постраждалий????
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3
1
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Просто Квашин (Харків)
03.09.2024 в 16:21
...ти теж мабуть гвалтуїш всіх, хто до тебе додому прийшов ?
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0
3
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.09.2024 в 17:06
Какашка, не сдавай тему. Если ты так делаешь регулярно с бабушками, которые разносят рекламные брошюрки по подъездам, то это не значит, что и все остальные такие. Скромнее будь, не хвастайся.
 
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Просто Квашин (Харків)
03.09.2024 в 17:22
Не розумію свинособачої пархатий....
 
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storm_ua (Николаев)
03.09.2024 в 16:00
Лошара
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2
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.09.2024 в 17:03
Я очень часто видел комментарии без подписи, но у тебя вижу подпись, без комментария.
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
03.09.2024 в 17:22
Тіха в лєсу Только нє спіт алєнь Ху@м алєнь зацепілся за пєнь Вот і нє спіт алєнь...
 
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