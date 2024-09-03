Нападающий Валенсии арестован по подозрению в сексуальном насилии

Вечером 2 сентября сотрудники Гражданской гвардии арестовали форварда "Валенсии" Рафу Мира по подозрению в сексуальном насилии. Об этом сообщает Cadena SER.

Источники издания в следствии подтверждают, что насилие могло быть совершено в отношении двух женщин в возрасте около 25 лет в доме футболиста, и в нем мог участвовать еще один мужчина, который также задержан.

Пострадавшие обратились с жалобами и нуждались в помощи в больнице.

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На данный момент футболиста перевели в камеру штаба гражданской гвардии Валенсии, где он ожидает перевода для дачи показаний перед судьей.

Отмечается, что Мир не присутствовал на сегодняшней тренировке своей команды.

Напомним, что Рафа Мир этим летом был арендован "Валенсией" у "Севильи". В новом сезоне испанец принял участие в 4 матчах, в которых отличился одним ассистом.