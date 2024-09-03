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Президент Барселоны рассказал, почему Гюндоган покинул команду
Решение было принято исключительно учитывая спортивные аспекты (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал переход Илкая Гюндогана в "Манчестер Сити".
"Решение было принято исключительно учитывая спортивные аспекты. После подписания Дани Ольмо мы понимали, что роли этих двух игроков на поле будут очень похожими.
Гюндоган - это великолепный футболист и человек".
Добавим, что контракт Илкая с "Ман Сити" рассчитан до конца сезона 2024/25.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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oda1979 (Запорожье)
03.09.2024 в 17:24
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