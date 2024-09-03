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Президент Барселоны рассказал, почему Гюндоган покинул команду

Испания

Решение было принято исключительно учитывая спортивные аспекты (с)

Президент Барселоны рассказал, почему Гюндоган покинул команду

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал переход Илкая Гюндогана в "Манчестер Сити".

"Решение было принято исключительно учитывая спортивные аспекты. После подписания Дани Ольмо мы понимали, что роли этих двух игроков на поле будут очень похожими.

Гюндоган - это великолепный футболист и человек".

Добавим, что контракт Илкая с "Ман Сити" рассчитан до конца сезона 2024/25.

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Жоан Лапорта Барселона Илкай Гюндоган Манчестер Сити Дани Ольмо
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1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
03.09.2024 в 17:24
Гюндоган в своем интервью опустил ФК шлемазл ниже плинтуса.
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Комментарии 6
oda1979 (Запорожье)
03.09.2024 в 17:24
Гюндоган в своем интервью опустил ФК шлемазл ниже плинтуса.
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0
0
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Просто Квашин (Харків)
03.09.2024 в 17:07
Тіха в лєсу Только нє спіт алєнь Ху@м алєнь зацепілся за пєнь Вот і нє спіт алєнь...
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0
1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.09.2024 в 17:00
Всё верно. Ведь, имея в команде двух равноценных игроков на одну и ту же позицию, нет смысла держать на скамейке кого-то. И при этом платить игроку приличную зарплату. Жаль, что дуболомы-алени, фанаты маргариновых позорников, не понимают это и позорят себя глупыми и смешными вбросами. В отличии от путадридской помойки, которая за счет махинаций с неуплатной налогов и за счет черной бухгалтерии может себе позволить папе Гюлера, например, втихаря забонусить 23 миллиона евро, руководство Великой Барселоны ВСЕГДА придерживались принципа честной игры. Именно поэтому у ФК Барселона фанаты по всей Планете Земля! В то время, как у позорного реала подобным похвастаться не могут.
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0
3
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Просто Квашин (Харків)
03.09.2024 в 17:06
надристав олень поноса... думає, що крім його стада буде хтось читати його вологі мрії...
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1
0
storm_ua (Николаев)
03.09.2024 в 16:48
Да кому ты заливаеш шляпа, Илкай недвусмысленно высказался о putaлонской команде, и все что он думает, о вашем брехливом цыганском таборе, после очередного вылета из ЛЧ с разгромным счётом.
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2
2
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Просто Квашин (Харків)
03.09.2024 в 16:25
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