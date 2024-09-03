Президент Барселоны рассказал, почему Гюндоган покинул команду

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал переход Илкая Гюндогана в "Манчестер Сити".

"Решение было принято исключительно учитывая спортивные аспекты. После подписания Дани Ольмо мы понимали, что роли этих двух игроков на поле будут очень похожими.

Гюндоган - это великолепный футболист и человек".