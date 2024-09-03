Лапорта рассказал, какие сейчас отношения между Барселоной и Реалом

"Реал" и "Барселона" вместе работают над проектом Суперлиги, но в последнее время отношения между двумя клубами значительно ухудшились.

Сегодня, 3 сентября, президент "Барселоны" Жоан Лапорта высказался по этому поводу:

"Отношения с "Реалом" плохие. Они фигурируют в деле Негрейры. У нас есть много жалоб на ложные заявления, около двадцати. Пусть они продолжают делать, что хотят, а мы тоже будем делать то, что хотим".