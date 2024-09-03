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Мексиканский клуб подписал вингера Севильи, который выступал за команду с 2019 года
Подтверждено
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер Лукас Окампос стал новым игроком мексиканского ФК "Монтеррей".
Опытный футболист подписал контракт с клубом, который рассчитан до 30 июня 2027 года.
¡Bienvenido al Club de Futbol Monterrey, @Locampos15!????????— Rayados (@Rayados) September 3, 2024
El atacante argentino, con gran trayectoria internacional y reconocimiento en Europa y Sudamérica, aportará su competitividad y talento en la cancha para rayar su historia de Azul y Blanco.????????????
¡A dejarlo todo por los… pic.twitter.com/St6TwfoUOD
Лукас в прошлом сезоне выступал за "Севилью", к которому присоединился в 2019 году из "Марселя" за 15 млн евро.
Вингер за всю свою карьеру провел 513 матчей, в которых забил 96 голов и отдал 53 результативные передачи.
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