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Мексиканский клуб подписал вингера Севильи, который выступал за команду с 2019 года

Испания
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Мексиканский клуб подписал вингера Севильи, который выступал за команду с 2019 года

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер Лукас Окампос стал новым игроком мексиканского ФК "Монтеррей".

Опытный футболист подписал контракт с клубом, который рассчитан до 30 июня 2027 года.

Лукас в прошлом сезоне выступал за "Севилью", к которому присоединился в 2019 году из "Марселя" за 15 млн евро.

Вингер за всю свою карьеру провел 513 матчей, в которых забил 96 голов и отдал 53 результативные передачи.

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Источник:
Rayados
Опубликовал: Екатерина Власова
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