Мексиканский клуб подписал вингера Севильи, который выступал за команду с 2019 года

Левый вингер Лукас Окампос стал новым игроком мексиканского ФК "Монтеррей".

Опытный футболист подписал контракт с клубом, который рассчитан до 30 июня 2027 года.

¡Bienvenido al Club de Futbol Monterrey, @Locampos15!????????



El atacante argentino, con gran trayectoria internacional y reconocimiento en Europa y Sudamérica, aportará su competitividad y talento en la cancha para rayar su historia de Azul y Blanco.????????????



¡A dejarlo todo por los… pic.twitter.com/St6TwfoUOD — Rayados (@Rayados) September 3, 2024

Лукас в прошлом сезоне выступал за "Севилью", к которому присоединился в 2019 году из "Марселя" за 15 млн евро.

Вингер за всю свою карьеру провел 513 матчей, в которых забил 96 голов и отдал 53 результативные передачи.