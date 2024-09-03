Тренеры Ла Лиги могут объявить забастовку

Главные тренеры Ла Лиги сегодня, 3 сентября, встретились в Лас-Росасе-де-Мадриде, чтобы обсудить некоторые важные вопросы.

Как сообщает издание Marca, специалисты требуют, чтобы при увольнении им выплачивались оговоренные контрактом компенсации. Пока клуб не рассчитается с предыдущим тренером, новый не должен допускаться к работе.

Этот конфликт может иметь серьезные последствия. Забастовка тренеров может привести к срыву матчей Ла Лиги, что нанесет значительный ущерб клубам, спонсорам и болельщикам.