Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренеры Ла Лиги могут объявить забастовку
Известна причина
La Liga
Главные тренеры Ла Лиги сегодня, 3 сентября, встретились в Лас-Росасе-де-Мадриде, чтобы обсудить некоторые важные вопросы.
Как сообщает издание Marca, специалисты требуют, чтобы при увольнении им выплачивались оговоренные контрактом компенсации. Пока клуб не рассчитается с предыдущим тренером, новый не должен допускаться к работе.
Этот конфликт может иметь серьезные последствия. Забастовка тренеров может привести к срыву матчей Ла Лиги, что нанесет значительный ущерб клубам, спонсорам и болельщикам.
Читайте такжеРеал предлагал Лунину новый контракт на 3 года
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Замена Иващенко. Оболонь определилась с новым тренером
- Бывший нардеп готовил убийство Дмитрия Гордона - СБУ
- Шахтер не хочет доигрывать матч с Кривбассом осенью
- Яркий уик-энд: Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
- Президент Барселоны рассказал, почему Гюндоган покинул команду
- ФОТО. Сборная Украины собралась в Праге и провела первую тренировку
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн