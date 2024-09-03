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Президент Барселоны прокомментировал решение клуба не продолжать сотрудничество с Феликсом и Канселу
Мы решили планировать состав по-другому (с)
FC Barcelona
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал решение клуба не продлевать сотрудничество с Жоау Феликсом и Жоау Канселу, которые в прошлом сезоне выступали за команду на правах аренды.
"Мы решили планировать состав по-другому. Они были в аренде, затем оба присоединились к разным клубам, так что это нормально".
Напомним, что Канселу этим летом присоединился к "Челси", а Канселу отправился в "Аль-Хиляль".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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