Президент Барселоны прокомментировал решение клуба не продолжать сотрудничество с Феликсом и Канселу

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта прокомментировал решение клуба не продлевать сотрудничество с Жоау Феликсом и Жоау Канселу, которые в прошлом сезоне выступали за команду на правах аренды.

"Мы решили планировать состав по-другому. Они были в аренде, затем оба присоединились к разным клубам, так что это нормально".

Напомним, что Канселу этим летом присоединился к "Челси", а Канселу отправился в "Аль-Хиляль".