Килиан и Бобби в Мадриде, возвращение блудного Ольмо и революция Симеоне. Итоги трансферного лета в Испании

Клубы Ла Лиги суммарно потратили на игроков 554 млн евро, продали — на 542 млн.

Больше всего купил "Атлетико" - на 185 млн.

Больше всего продал тоже "Атлетико" - на 94 млн.

Самый большой трансфер — Хулиан Альварес в "Атлетико" за 75 млн.

Меньше всех потратили за лето "Валенсия" (1,35 млн), "Эспаньол" (0,4 млн), "Райо Вальекано" (0).

Buenas noches, нам в Ла Лигу!

7. Орри Оскарссон

20 лет, центрфорвард

Из "Копенганена" в "Реал Сосьедад" за 20 млн евро

Говорят, лучший исландец U21. Высокий, крепкий, не деревянный — похож на Серлота, которого "Ла Реал" не выкупил два года назад и попал в беду, ведь его преемники Садик и Андре Силва играли препаскудно.

20 млн — явный аванс несмотря на 5 голов в 6 матчах на старте сезона в Дании, но тренер "Сосьедада" Иманол Альгуасиль уже говорил, что стартует новый проект, и ему надо 2-3 года, чтобы созреть. Оскарссон — один из его фронтменов.

???????? ???????????????? ???????????????????????? ????́???????????????????????????????? (????????????)



The Iceland Goal-Machine.



2024/25 Stats:

- 11 Games

- 7 Goals

- 2 Assists

- 0.81 G+A p/90



Big signing for La Real: 20-year-old Icelandic centre-forward Orri Oskarsson.????????????

pic.twitter.com/PmUMxR3yTc — Laliga Fans Kerala (@LaLigaKerala) August 31, 2024

6. Хамес Родригес

33 года, атакующий хавбек

Из "Сан-Паулу" в "Райо Вальекано", свободный агент

Еще год назад это был бы проходной трансфер, но все изменила безумная Копа, где Хамес забил гол, отдал 6 голевых, дотянул незвездную Колумбию до финала и был признан лучшим игроком турнира.

"Райо" Иньиго Переса — команда очень вертикальная, трудолюбивая, но без изюминки, которой призван стать Хамес. Черновая работа — не беда, за него ее выполнят. Главное — чтобы творил.

James Rodríguez - Copa América 2024



Capitán. MVP. Finalista.pic.twitter.com/9ljrOpKdQn — plt. (@plt_ftbl) July 11, 2024

5. Конор Галлахер

24 года, центральный хавбек

Из "Челси" в "Атлетико" за 42 млн евро

Человек с двумя сердцами. Может и защищаться, и атаковать, но отбирает все же чуть лучше. По сути, Галлахер — это современный Симеоне.

"У Конора есть то, что нигде не купишь — страсть, темп, ритм. Он может играть на четырех позициях", - нахваливает англичанина Эль Чоло, а Галлахер и сам признает, что „идеально подходит и клубу, и тренеру“. От их союза ждем многого.

4. Эндрик

18 лет, центрфорвард

Из "Палмейраса" в "Реал" за 47,5 млн евро

А это уже самый раскрученный из юных бразильцев, и "Реал" имел по нему поул-позишн благодаря связям Жуни Калафата, а еще успеху Вини и Родриго.

В Мадриде уже стал объектом шуток из-за "кумира Бобби Чарльтона" - вероятно, малыш напутал, но теперь от прозвища "Бобби" ему никуда не деться. Также Эндрик забил дебютный гол за 5 минут на поле, да и во втором матче тоже имел убийственный момент. Есть ощущение, что голы к нему липнут, хотя для основы сырой.

Le premier but d’Endrick ???????? pour sa première avec le Real Madrid. ???????? pic.twitter.com/xm26ABDYHH — Actu Foot (@ActuFoot_) August 28, 2024

3. Дани Ольмо

26 лет, атакующий хавбек

Из "РБ Лейпциг" в "Барселону" за 55 млн евро

Единственный крупный трансфер "Барсы". Его раскритиковал легендарный Жозеп Мария Мингелья — мол, не стоит Дани столько, но Ольмо забил дважды в двух стартовых матчах, и теперь вроде как все в восторге.

Если у Ольмо получится — это будет красивая история, будто Возвращение блудного сына. Списанный из Ла Масии в 16, Дани уехал в Хорватию, тогда в Германию, а сейчас вернулся зрелым игроком, впитавшим несколько разных футбольных культур. И его очень-очень ценит Флик.

???? Dani Olmo’s debut:



• 45 minutes played

• 1 goal

• 1 woodwork

• 21/25 accurate passes

• Named as the game’s official MOTM

• 2/2 successful dribbles

• 3 recoveries

• 3/6 ground duels won pic.twitter.com/dOWcM9dx4e — PEDRO (@FCBPeddy) August 27, 2024

2. Хулиан Альварес

24 года, центральный нападающий

Из "Ман Сити" в "Атлетико" за 75 млн евро

Самый дорогой трансфер всего европейского лета и большой риск для Хулиана, который в свои 24 уже собрал 17 трофеев. В "Атлетико" пополнить их будет нелегко.

Гризманн уже явно стареет, отсюда и готовность платить так много. Симеоне считает, что купил не форварда, а франчайз-игрока — того, кто поведёт "Матрасников" в светлое будущее. У Альвареса идеальная трудовая этика, он забивной, прекрасно прессингует. Вместе с тем, дебют в Ла Лиге у него пока очень тяжелый.

1. Килиан Мбаппе

25 лет, центральный нападающий

Из "ПСЖ" в "Реал", свободный агент

Все знали, что когда-то это произойдет. "Реал" брал Мбаппе в 13, но отец сказал „нет“. Тогда "Реал" вернулся в 18, но отец снова сказал "нет". Тогда "Реал" пришел в 22, но шейхи дали столько денег, что Килиан уже сам отказал плача в подушку. И вот он наконец-то здесь.

На бумаге — гений футбола; бомбардир, забивший 191 гол в Лиге 1, 48 — в ЛЧ, еще 48 — за сборную. На поле — сложнее. Как разместить его, Вини, Родриго, Джуда, Браима, Гюлера, Эндрика? Вся надежда Переса — на талант Анчелотти, который в 65 лет замахивается на еще один, возможно, последний шедевр.

Kylian Mbappé scores his inaugural goal for Real Madrid in his first match, with Jude Bellingham setting up the play. ????‍???????? pic.twitter.com/DwVvgLYcff — Seputar Real Madrid (@SeputarMadrid) August 14, 2024

Adiós, мы будем скучать!

7. Алейш Гарсия

27 лет, центральный хавбек

Из "Жироны" в "Байер" за 18 млн евро

Краеугольный камень игры "Жироны" в прошлом сезоне. Лучшие подачи со стандартов в Ла Лиге. 3+6, причем отличался Алейш только в важных матчах.

Почему ушел? Потому что Хаби Алонсо и шарм "Байера", который уже не "Неверкузен". Заиграет ли? Не возьмемся прогнозировать игрока, выступавшего за "Манчестер Сити" и "Динамо Бухарест". Потеряла ли "Жирона"? Однозначно, да.

6. Альваро Мората

31 год, центральный нападающий

Из "Атлетико" в "Милан" за 13 млн евро

Нечастый фанат в Испании никогда не освистывал Морату, и теперь у Альваро большие проблемы с психологией, он постоянно общается со специалистами. Рискует, очень рискует "Милан".

Если Россонери искали голы и прямую замену Жиру, то это не по адресу. Если же их интересовала работа на команду, умение подыграть, правильно двигаться и перетянуть на себя внимание — тогда всё будет хорошо. Посмотрим. В любом случае, оставаться было нельзя — Симеоне в Морату больше не верил.

5. Георгий Мамардашвили

23 года, вратарь

Из "Валенсии" в "Ливерпуль" за 30 млн евро

Ну, этот топ еще год поиграет на "Месталье", но уже на правах аренды.

Мамардашвили — это великолепная реакция, солидные выходы из ворот, антропометрия, уважение защитников. Ясно, что "Ливерпуль" брал его под основу — там Алиссон якобы думает над пенсией в песках. Ну, а для "Валенсии" 30 млн — хорошее подспорье, ведь несмотря на движение по "Нуэво Месталье" Питер Лим не спешит вкладывать в клуб свои деньги, и играет Рубен Бараха посредственностями.

???????????????? Mamardashvili avec son premier arrêt sur penalty de la saison pour Valence… ????



Une saison qui s’annonce grandiose pour le portier de Valence ( j’espère plus pour longtemps si il part à Liverpool ) pic.twitter.com/xcLpkrI7JK — Football Géorgien (@FootGeorgieFR) August 23, 2024

4. Микель Мерино

28 лет, центральный хавбек

Из "Реала Сосьедад" в "Арсенал" за 32 млн евро

Вторая попытка Мерино заиграть в других лигах. В 2016-18 годах он бегал за Дортмунд и "Ньюкасл", но провалился, вернулся и возродил карьеру в Сан-Себастьяне.

Почему уезжает сейчас? Видно, чувствует незакрытый гештальт. Плюс "Ла Реал" с ним упёрся в потолок, когда занял 4-е место и выиграл Кубок. Больше этот проект, в котором свыше 60% игроков родом из провинции Гипускоа, просто не может. Ну, а Мерино на Евро показал, что способен и в больших матчах результат давать.

3. Артем Довбик

27 лет, центральный нападающий

Из "Жироны" в "Рому" за 30,5 млн евро

Лучший бомбардир минувшей Ла Лиги. Пожалуй, главное ее открытие. А еще — надежда сборной Украины на голы в ближайшие 5-6 лет.

Artem Dovbyk and Viktor Tsygankov are one of the most dangerous duo’s in football. ???????????????????? pic.twitter.com/xbKveWljZT — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) November 14, 2023

"Жирона" продала Артема, ведь 30 млн - кто бы устоял? И ко всему, есть большие сомнения, что он их стоит. В системе Мичела Довбик забивал 2/3 голов из пределов вратарской, точно как до него Кастельянос. Стал ли Тати звездой в "Лацио"? И где Довбик в "Роме", когда он сам по себе? И где он был на Евро без идеальных подач? Вот как-то так.

2. Илкай Гюндоган

33 года, центральный хавбек

Из "Барселоны" в "Ман Сити", свободный агент

Лучший игрок "Барсы" прошлого сезона. 5 голов, 14 ассистов; ситуативно играл опорника, бокс-ту-бокса, второго форварда. Ко всему, Гюндоган — давний фанат "Барсы". Но их расставание все же логично.

Гюндоган приходил в проект Хави, но того уволили, и Флик строит другой футбол. Если в прошлом сезоне "Барса" была в ТОП-5 Ла Лиги по "чистым" сыгранным минутам, то сейчас выпала из ТОП-15. Опорники тоже есть — молодые Берналь и Касадо. Также появилась "десятка" - Ольмо. Лидер — 17-летний Ямаль. И где здесь место Илкаю? А вот в "Сити" наоборот — его роль так и не заняли, так что камбэк прямо напрашивался.

1. Жоау Феликс

24 года, левый вингер

Из "Атлетико" в "Челси" за 52 млн евро

Самый большой эгоист современного футбола. Чихать хотел на команду и свои лучшие минуты за "Барсу" выдал против "Бенфики" и "Атлетико", на которых точил зуб. В большинстве других матчей ходил пешком.

Joao Felix wins MVP of the Match as he scored the game deciding goal in Barcelona’s 1-0 victory over Atletico Madrid. ????????????pic.twitter.com/06wqiRMX8I — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) December 3, 2023

Конечно, его не стали выкупать. Само собой, он не нужен и Симеоне. Но, к счастью для Ла Лиги, есть "Челси" Тодда Боэли, не вникающий в футбол так глубоко и хватающий всё, что есть на рынке. Интересно, они захотят от него избавиться через год или и полсезона хватит?

La oportunidad! На повышение!

5. Айосе Перес

31 год, левый вингер

Из "Бетиса" в "Вильярреал" за 4 млн евро

Между прочим, чемпион Евро-2024. Доказывать профпригодность Айосе уже не надо, его и так хорошо знают — слабый для гранда, но сильный для середняка.

"Бетис" в беде и не мог потянуть его зарплату. Зато "Вильярреал" миллиардера Фернандо Роига собрал проект из молодежи, как Пино, Баэна, Логан Кошта, Ахомаш, и им нужен дядька-наставник. Жерар Морено постоянно травмирован, Парехо — постарел. Ну, а Айосе влился идеально и в 4 матчах уже 2 гола забил.

4. Витор Роке

19 лет, центральный нападающий

Из "Барселоны" в "Бетис", аренда

Роке так радовался переходу в "Бетис", что могло показаться, будто именно сюда он хотел попасть, а "Барса" была только ступенькой к мечте.

Vitor Roque has not stopped smiling since he joined Real Betis ???????????? pic.twitter.com/iP7a6WNre0 — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) August 28, 2024

Ну, а если серьезно, то этот год покажет, имеет Витор талант или нет. Хави его не увидел, несмотря на два забитых мяча. Ганси Флик тоже даже в заявку не внес. Если способности Роке не раскроет и Мануэль Пеллегрини, то это уже будет серьезный знак, что "Барсу" надули на 40 млн.

3. Сауль

29 лет, центральный хавбек

Из "Атлетико" в "Севилью", аренда

Один из символов эпохи Чолизма. В расцвете сил Сауль мог в одиночку обыграть всю защиту "Баварии" и забить гол. Что произошло потом? А бог его знает. Его будто подменили.

В прошлом сезоне Ньигес хорошо стартовал с пяти ассистов, но дальше снова затух, словно огонь у него погас быстрее, чем успел разгореться. Симеоне любит его, но устал ждать — и Сауль поехал на "Писхуан" доказывать, что еще может. Пока играет неплохо, но самый большой хайлайт — удаление за длинный язык.

2. Робен Ле Норман

27 лет, центральный защитник

Из "Реала Сосьедад" в "Атлетико" за 34,5 млн евро

Совсем юным в "Бресте" Ле Норман столкнулся в дебютном матче с "Сошо" Карла Токо-Экамби и тот забил, после чего Робен не получил взрослого контракта, уехал в поисках судьбы в Сан-Себастьян, и сейчас он — чемпион Европы за Испанию.

Robin Le Normand says goodbye to his former Real Sociedad teammates as he’s set to sign for Atletico Madrid. ????????pic.twitter.com/ipuoicTnMw — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) July 29, 2024

Симеоне купил Ле Нормана, чтобы навел ему порядок в тылах, развалившихся под давлением Витселя, Аспиликуэты, Савича и Эрмосо. Если будет здоров Хименес, вдвоём они могут это сделать. Ну, и ещё Робен вот-вот может стать зятем Луиса Энрике, так что год для него удачный со всех сторон.

1. Александер Серлот

28 лет, центральный нападающий

Из "Вильярреала" в "Атлетико" за 32 млн евро

Долго считалось, что на "Метрополитано" переедет Довбик, но Симеоне как-то колебался, а де Росси проявил инициативу — теперь Артем мучается в Риме, а Александер уже имеет 1+1 за "Атлетико".

Настоящий викинг, Серлот постоянно в пути — в Норвегии, Дании, Турции и Испании был успешен; в Германии и Англии не заиграл. У Симеоне вряд ли станет лидером — скорее, одной из опций, ведь иногда техники Гризманна, Корреа или Хулиана мало, и для успеха нужна ломовая мощь. Ну, а "Вильярреал" - что он мог сделать? Отказывать клубам уровня "Атлетико" "Желтая субмарина" пока не может. Тем более, сам игрок хотел на повышение.

Caramba! А было так близко

В первую очередь это о Нико Уильямсе и "Барселоне", которая не потянула этот трансфер, когда он был почти готов.

Также не выкупили ни "Атлетик", ни "Жирона" главного таланта "Осасуны" Аймара Ороса, хотя и очень хотели — вместо этого, он переподписался на "Эль Садаре".

Дани Себальос и "Реал" - это вообще союз без объяснения. Цыганков и "Жирона" - были волнения, но Виктор привязался к клубу сильнее, чем Довбик. Ну, и вратаря "Лас-Пальмаса" Альваро Вальеса надо вспомнить - после шикарного сезона его торговал "Челси", сам голкипер очень хотел в "Бетис", но канарцы не отпустили, привезли на замену Силлессена, а Вальеса запихнули в дубль.

Puta madre! А вы-то куда?

А это про Виллиана Жозе и Джованни Гонсалеса, этим летом переехавших из Испании в Россию.

Не было им больше места для футбола на планете, кроме как в стране-террористе. Неплохие игроки, особенно бразилец, но теперь уважения к ним нет.