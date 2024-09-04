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Дюгарри: Мбаппе технически ограничен. Мы видим его пределы, когда рядом с ним Винисиус

Испания

Мнение экс-форварда "трёхцветных"

Дюгарри: Мбаппе технически ограничен. Мы видим его пределы, когда рядом с ним Винисиус

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри оценил игру новичка мадридского "Реала" Килиана Мбаппе.

"Это удачное начало сезона, Килиан забил в первом матче, только что оформил дубль. Если строго придерживаться статистики - то это успех. Он здесь, чтобы забивать голы. Однако, по игре он и его команда должны быть намного лучше.

Мбаппе должен совершенствоваться в своей роли нападающего, в единоборствах, в физическом плане, в игре головой, в своих технических качествах. Ему придется прогрессировать.

Мы также видим техническую ограниченность Мбаппе. Мы знаем, что он не входит в десятку самых техничных игроков. И сегодня его пределы очевидны, когда рядом с ним такой игрок, как Винисиус", - цитирует Дюгарри RMC Sport.

На счету Мбаппе 3 забитых гола в 5 матчах в этом сезоне.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор Кристоф Дюгарри
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2024 в 10:24
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