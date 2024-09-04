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Дюгарри: Мбаппе технически ограничен. Мы видим его пределы, когда рядом с ним Винисиус
Мнение экс-форварда "трёхцветных"
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри оценил игру новичка мадридского "Реала" Килиана Мбаппе.
"Это удачное начало сезона, Килиан забил в первом матче, только что оформил дубль. Если строго придерживаться статистики - то это успех. Он здесь, чтобы забивать голы. Однако, по игре он и его команда должны быть намного лучше.
Мбаппе должен совершенствоваться в своей роли нападающего, в единоборствах, в физическом плане, в игре головой, в своих технических качествах. Ему придется прогрессировать.
Мы также видим техническую ограниченность Мбаппе. Мы знаем, что он не входит в десятку самых техничных игроков. И сегодня его пределы очевидны, когда рядом с ним такой игрок, как Винисиус", - цитирует Дюгарри RMC Sport.
На счету Мбаппе 3 забитых гола в 5 матчах в этом сезоне.
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