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Данджума о переходе в Жирону: Конечно, участие в Лиге чемпионов сыграло большую роль в моем решении

Испания

Мичел получил игрока, который имеет опыт выступлений в еврокубках

Данджума о переходе в Жирону: Конечно, участие в Лиге чемпионов сыграло большую роль в моем решении

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Жирона" будет иметь особый сезон, поскольку команда Мичела пробилась в групповой этап Лиги чемпионов. В конце трансферного окна каталонцы арендовали у "Вильярреала" нидерландца Арно Данджуму. Вингером также интересовалась "Рома", однако испанцы перехватили игрока у римлян. На пресс-конференции 27-летний футболист признался, что выбор пал на каталонцев из-за их участия в самом престижном еврокубке.

"Прибытие в "Жирону" является особенным, поскольку это не самый большой клуб в мире, но я чувствую, что он похож на большую семью. Мы не только хотим играть в Лиге чемпионов, но и бороться за нее. Когда я играл в Лиге чемпионов с "Вильярреалом", у нас тоже не было много опыта, и мы дошли до полуфинала. Конечно, участие в Лиге чемпионов сыграло большую роль в моем решении, для меня это хорошая возможность, а также для клуба, города и болельщиков. Играть в Лиге чемпионов всегда особенно, но я также приехал сюда из-за того, что сказал мне Мичел, и из-за проекта. Не имеет значения, где я играю, как вингер или как нападающий, важно, где тренер хочет меня поставить. Он знает мои качества, ему нравится моя скорость и игра лицом к лицу. Я счастлив быть под его руководством, я на 100% в проекте и с моими партнерами по команде", - цитирует игрока Marca.

Добавим, что в этом сезоне Арно Данджума сыграл 4 поединка и отметился 2 голами.

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Вильярреал Жирона Арно Данджума
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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Гресь
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