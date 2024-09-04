  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал может осуществить трансферную бомбу в 2025 году - сливочные планируют подписать звезду Ман Сити
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал может осуществить трансферную бомбу в 2025 году - сливочные планируют подписать звезду Ман Сити

Испания
Обновлено

Грандиозные планы

Реал может осуществить трансферную бомбу в 2025 году - сливочные планируют подписать звезду Ман Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" рассматривает возможность подписания полузащитника "Манчестер Сити" Родриго Эрнандеса. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Родри является приоритетной целью "королевского" клуба на летнее трансферное окно 2025 года.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отмечается, что Эрнандес не исключает продления контракта с "Сити", особенно учитывая, что тогда он станет среди самых высокооплачиваемых игроков клуба, наравне с Эрлингом Холандом. Однако, как уроженец Мадрида, Родри очень соблазняется идеей вернуться в свой родной город и присоединиться к крупному проекту, который "Реал" строит на ближайшие годы.

Также поспобствовать трансферу может вероятный уход Хосепа Гвардиолы с должности главного тренера "горожан" по окончании сезона 2024/25.

Напомним, действующее соглашение Родри с "Манчестер Сити" рассчитано до 2027 года.

По теме
yellow-arrow
Винисиус: Если ситуация с расизмом не изменится, придётся перенести ЧМ-2030 из Испании
yellow-arrow
Барселона представила выездную форму на новый сезон. ВИДЕО и ФОТО
yellow-arrow
Данджума о переходе в Жирону: Конечно, участие в Лиге чемпионов сыграло большую роль в моем решении
Реал (Мадрид) Манчестер Сити Родри трансфер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости