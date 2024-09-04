Реал может осуществить трансферную бомбу в 2025 году - сливочные планируют подписать звезду Ман Сити

"Реал" рассматривает возможность подписания полузащитника "Манчестер Сити" Родриго Эрнандеса. Об этом сообщает AS.

По информации источника, Родри является приоритетной целью "королевского" клуба на летнее трансферное окно 2025 года.

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Отмечается, что Эрнандес не исключает продления контракта с "Сити", особенно учитывая, что тогда он станет среди самых высокооплачиваемых игроков клуба, наравне с Эрлингом Холандом. Однако, как уроженец Мадрида, Родри очень соблазняется идеей вернуться в свой родной город и присоединиться к крупному проекту, который "Реал" строит на ближайшие годы.

Также поспобствовать трансферу может вероятный уход Хосепа Гвардиолы с должности главного тренера "горожан" по окончании сезона 2024/25.

Напомним, действующее соглашение Родри с "Манчестер Сити" рассчитано до 2027 года.