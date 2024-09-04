Барселона представила выездную форму на новый сезон. ВИДЕО и ФОТО

"Барселона" презентовала выездной комплект игровой формы на сезон-2024/2025.

"Новая выездная форма ФК "Барселона" — это взгляд на формы будущего, сочетающие в себе культовые полосы "Барсы" и черный фон, позволяющий им сиять. Одним из ключевых элементов является значок TPU со светоотражающим покрытием на затемненном значке, гордо расположенный между синими и бордовыми контурами", - говорится в сообщении пресс-службы каталонцев.