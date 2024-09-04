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Барселона представила выездную форму на новый сезон. ВИДЕО и ФОТО

Испания
Барселона представила выездную форму на новый сезон. ВИДЕО и ФОТО

Barcelona

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"Барселона" презентовала выездной комплект игровой формы на сезон-2024/2025.

"Новая выездная форма ФК "Барселона" — это взгляд на формы будущего, сочетающие в себе культовые полосы "Барсы" и черный фон, позволяющий им сиять. Одним из ключевых элементов является значок TPU со светоотражающим покрытием на затемненном значке, гордо расположенный между синими и бордовыми контурами", - говорится в сообщении пресс-службы каталонцев.

Отмечается, что ранее "сине-гранатовые" выступали в чёрном выездном комплекте в сезонах 2011/12, 2013/14 и 2020/21.

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Источник:
Barcelona
Опубликовал: Александр Бураков
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