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Барселона представила выездную форму на текущий сезон. ВИДЕО и ФОТО
Непривычный цвет для "блауграны"
Barcelona
"Барселона" презентовала выездной комплект игровой формы на сезон-2024/2025.
"Новая выездная форма ФК "Барселона" — это взгляд на формы будущего, сочетающие в себе культовые полосы "Барсы" и черный фон, позволяющий им сиять. Одним из ключевых элементов является значок TPU со светоотражающим покрытием на затемненном значке, гордо расположенный между синими и бордовыми контурами", - говорится в сообщении пресс-службы каталонцев.
Отмечается, что ранее "сине-гранатовые" выступали в чёрном выездном комплекте в сезонах 2011/12, 2013/14 и 2020/21.
Jugaremos muy bien al fútbol con esta equipación ⚽????— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 4, 2024
Os presentamos la segunda equipación ????????❤ pic.twitter.com/vSoeEDW1kh— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 4, 2024
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