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Известно, на какой срок Барселона лишилась Фермина Лопеса

Испания
Обновлено

Вернётся в строй ближе к октябрю

Известно, на какой срок Барселона лишилась Фермина Лопеса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба "Барселоны" назвала сроки восстановления 21-летнего полузащитника Фермина Лопеса.

"Тесты показали, что у Фермина Лопеса травма прямой мышцы левого бедра. Он выбыл примерно на три недели", - говорится в сообщении.

Таким образом, Лопес точно пропустит матчи сборной Испании с национальных команд Сербии и Швейцарии, а также игры "Барселоны" против "Жироны" в Ла Лиге и с "Монако" в Лиге чемпионов.

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Источник:
Barcelona
Опубликовал: Александр Бураков
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