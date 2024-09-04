Известно, на какой срок Барселона лишилась Фермина Лопеса

Пресс-служба "Барселоны" назвала сроки восстановления 21-летнего полузащитника Фермина Лопеса.

"Тесты показали, что у Фермина Лопеса травма прямой мышцы левого бедра. Он выбыл примерно на три недели", - говорится в сообщении.

Таким образом, Лопес точно пропустит матчи сборной Испании с национальных команд Сербии и Швейцарии, а также игры "Барселоны" против "Жироны" в Ла Лиге и с "Монако" в Лиге чемпионов.