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Известно, на какой срок Барселона лишилась Фермина Лопеса
Вернётся в строй ближе к октябрю
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба "Барселоны" назвала сроки восстановления 21-летнего полузащитника Фермина Лопеса.
"Тесты показали, что у Фермина Лопеса травма прямой мышцы левого бедра. Он выбыл примерно на три недели", - говорится в сообщении.
Таким образом, Лопес точно пропустит матчи сборной Испании с национальных команд Сербии и Швейцарии, а также игры "Барселоны" против "Жироны" в Ла Лиге и с "Монако" в Лиге чемпионов.
???????????????????????????????????????? ????????́????????????????— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 4, 2024
Las pruebas realizadas han mostrado que Fermín López sufre una lesión muscular en el recto anterior del muslo izquierdo. El tiempo de baja aproximado será de alrededor de tres semanas. pic.twitter.com/vnij5Q097c
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