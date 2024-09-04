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Субименди - об отказе Ливерпулю: Реал Сосьедад - это моя жизнь
Верная по отношению к своему клубу позиция
goal
Полузащитник "Реал Сосьедада" Мартин Субименди высказался о решении отказаться от перехода в "Ливерпуль". "Реал Сосьедад" для меня — это моя жизнь. Я провел здесь половину своей жизни. Большой процент того, кем я являюсь, является частичкой "Сосьедада". Реакция моего окружения? Для них лучшее решение - то, которое я приму. Нет никакого давления с их стороны", - сказал Субименди в интервью Marca. Напомним, "Ливерпуль" готов выложить за Субименди 60 млн евро в летнее трансферное окно. Субименди выступает за основную команду "Сосьедада" с 2016 года, и провел за это время 192 официальных матча.
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Источник:Marca
Опубликовал: Александр Бураков
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