Субименди - об отказе Ливерпулю: Реал Сосьедад - это моя жизнь

Полузащитник "Реал Сосьедада" Мартин Субименди высказался о решении отказаться от перехода в "Ливерпуль".

"Реал Сосьедад" для меня — это моя жизнь. Я провел здесь половину своей жизни. Большой процент того, кем я являюсь, является частичкой "Сосьедада".

Реакция моего окружения? Для них лучшее решение - то, которое я приму. Нет никакого давления с их стороны", - сказал Субименди в интервью Marca.

Напомним, "Ливерпуль" готов выложить за Субименди 60 млн евро в летнее трансферное окно.

Субименди выступает за основную команду "Сосьедада" с 2016 года, и провел за это время 192 официальных матча.