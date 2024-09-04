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Ольмо - о затянувшейся регистрации: Знал, что в конечном итоге проблема разрешится
Комментарий испанца
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо поделился мнением о своем затянувшемся дебюте в новом клубе.
"Я знал, что в конечном итоге проблема разрешится. Я хотел сыграть как можно скорее, но понимал, что такая ситуация могла произойти.
Однако в конце концов это был дебют мечты в Вальекасе (2:1 с "Райо Вальекано - прим.)", - приводит слова Ольмо RMC1.
Напомним, что из-за проблем с регистрацией Ольмо пришлось пропустить первые два тура Ла Лиги.
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Источник:RMC1
Опубликовал: Александр Бураков
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