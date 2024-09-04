Ольмо - о затянувшейся регистрации: Знал, что в конечном итоге проблема разрешится

Полузащитник "Барселоны" Дани Ольмо поделился мнением о своем затянувшемся дебюте в новом клубе.

"Я знал, что в конечном итоге проблема разрешится. Я хотел сыграть как можно скорее, но понимал, что такая ситуация могла произойти.

Однако в конце концов это был дебют мечты в Вальекасе (2:1 с "Райо Вальекано - прим.)", - приводит слова Ольмо RMC1.