Карвахаль высказался о своем будущем в Реале

Правый защитник "Реала" Дани Карвахаль хочет продолжить карьеру в своем клубе.

"Я надеюсь остаться здесь на долго. Хотел бы я перейти в MLS после "Реала"? Вполне возможно. Когда я решу покинуть свой клуб, я не собираюсь играть в Европе, и альтернатив станет намного меньше".

Карвахаль играет за испанский клуб с 2013 года. У защитника контракт с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2025 года.