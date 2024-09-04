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Мэр Мадрида требует извинений от звезды Реала. Слова игрока не понравились чиновнику

Испания

Мы все знаем, что в обществе существует расизм (с)

Мэр Мадрида требует извинений от звезды Реала. Слова игрока не понравились чиновнику

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ранее вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор заявил, что если Испания не решит проблемы с расизмом, то чемпионат мира-2030 не должен проводиться в Испании.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда раскритиковал слова бразильца:

"Мы все знаем, что в обществе существует расизм и что мы должны упорно работать, чтобы его искоренить его. Но говорить о том, что мы расистское общество, и, более того, ставить под угрозу Чемпионат мира 2030 года очень несправедливо в отношении Испании и Мадрида в частности.

Я прошу вас исправить это, вы должны извиниться, знайте, что в случае расизма мы все будем на вашей стороне, но мы не будем на вашей стороне, когда вы скажете, что мы расисты. Потому что это неправда", - сказал мэр.

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Реал (Мадрид) Винисиус Жуниор
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2024 в 19:31
Глупый Винисиус, это номер 3. После Эндрика. Ну, а по глупым высказываниям и заявлениям, кто номер один, вы прекрасно знаете. Это тот, кто когда-то в отношении своих партнеров по команде, после неудачных матчей, утверждал: "Если бы все мои партнёры соответствовали моему уровню...". Так вот, про Винисиуса. Не кажется ли странным, что в испанской футбольной Лиге играют десятки, если не сотни темнокожих парней, но скандал на почве расизма есть только у Винисиуса? В чём феномен? И ответ здесь прост. Винисиус, в целях завоевания ещё бОльшей популярности, чтобы постоянно быть на слуху и привлекать к себе внимание, избрал примитивную тактику - скандал. Ведь очевидно, что на футбольном поле он еще не наиграл и на половину Золотого мяча. Все его забеги и регбийные удары по воротам соперника, настоящих ценителей футбола не зацепят. Но Золотой мячик, ой как хочется...Тем более, Перес обещал купить...А для этого, нужно постоянно напоминать публике о себе. На футбольном поле его видят, а вот вне футбольного поля, могут и забыть. Кстати, Винисиус не новичок так пиарить себя. Так поступал в свое время португальский неудачник... Месси делает хет-трик, а португальцу на следующий день ответить нечем. Пресса шумит, хвалит Месси, все внимание к аргентинцу... Но...Проходит день и инстаграмм и др социальные сети португальца наполняются фотографиями. Как он есть, как он спит калачиком, как он плавает в бассейне, какой он счастливый в кругу семьи... Вот так и поддерживался баланс между Месси и Роналду среди фанатов футбола. Но, если у Месси эта формула была 95-5, т.е., о нем говорили в 95 случаях из 100 как о игроке, которые делает неимоверные вещи на футбольном поле и лишь в 5-ти случаях фанаты футбола обсуждали редкие фото семьи Месси в соц сетях, то у Роналду эта формула была в пределах 50 на 50. Короче, расиста Винисиуса нужно ставить на место!!!
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Комментарии 1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2024 в 19:31
Глупый Винисиус, это номер 3. После Эндрика. Ну, а по глупым высказываниям и заявлениям, кто номер один, вы прекрасно знаете. Это тот, кто когда-то в отношении своих партнеров по команде, после неудачных матчей, утверждал: "Если бы все мои партнёры соответствовали моему уровню...". Так вот, про Винисиуса. Не кажется ли странным, что в испанской футбольной Лиге играют десятки, если не сотни темнокожих парней, но скандал на почве расизма есть только у Винисиуса? В чём феномен? И ответ здесь прост. Винисиус, в целях завоевания ещё бОльшей популярности, чтобы постоянно быть на слуху и привлекать к себе внимание, избрал примитивную тактику - скандал. Ведь очевидно, что на футбольном поле он еще не наиграл и на половину Золотого мяча. Все его забеги и регбийные удары по воротам соперника, настоящих ценителей футбола не зацепят. Но Золотой мячик, ой как хочется...Тем более, Перес обещал купить...А для этого, нужно постоянно напоминать публике о себе. На футбольном поле его видят, а вот вне футбольного поля, могут и забыть. Кстати, Винисиус не новичок так пиарить себя. Так поступал в свое время португальский неудачник... Месси делает хет-трик, а португальцу на следующий день ответить нечем. Пресса шумит, хвалит Месси, все внимание к аргентинцу... Но...Проходит день и инстаграмм и др социальные сети португальца наполняются фотографиями. Как он есть, как он спит калачиком, как он плавает в бассейне, какой он счастливый в кругу семьи... Вот так и поддерживался баланс между Месси и Роналду среди фанатов футбола. Но, если у Месси эта формула была 95-5, т.е., о нем говорили в 95 случаях из 100 как о игроке, которые делает неимоверные вещи на футбольном поле и лишь в 5-ти случаях фанаты футбола обсуждали редкие фото семьи Месси в соц сетях, то у Роналду эта формула была в пределах 50 на 50. Короче, расиста Винисиуса нужно ставить на место!!!
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