Мэр Мадрида требует извинений от звезды Реала. Слова игрока не понравились чиновнику

Глупый Винисиус, это номер 3. После Эндрика. Ну, а по глупым высказываниям и заявлениям, кто номер один, вы прекрасно знаете. Это тот, кто когда-то в отношении своих партнеров по команде, после неудачных матчей, утверждал: "Если бы все мои партнёры соответствовали моему уровню...". Так вот, про Винисиуса. Не кажется ли странным, что в испанской футбольной Лиге играют десятки, если не сотни темнокожих парней, но скандал на почве расизма есть только у Винисиуса? В чём феномен? И ответ здесь прост. Винисиус, в целях завоевания ещё бОльшей популярности, чтобы постоянно быть на слуху и привлекать к себе внимание, избрал примитивную тактику - скандал. Ведь очевидно, что на футбольном поле он еще не наиграл и на половину Золотого мяча. Все его забеги и регбийные удары по воротам соперника, настоящих ценителей футбола не зацепят. Но Золотой мячик, ой как хочется...Тем более, Перес обещал купить...А для этого, нужно постоянно напоминать публике о себе. На футбольном поле его видят, а вот вне футбольного поля, могут и забыть. Кстати, Винисиус не новичок так пиарить себя. Так поступал в свое время португальский неудачник... Месси делает хет-трик, а португальцу на следующий день ответить нечем. Пресса шумит, хвалит Месси, все внимание к аргентинцу... Но...Проходит день и инстаграмм и др социальные сети португальца наполняются фотографиями. Как он есть, как он спит калачиком, как он плавает в бассейне, какой он счастливый в кругу семьи... Вот так и поддерживался баланс между Месси и Роналду среди фанатов футбола. Но, если у Месси эта формула была 95-5, т.е., о нем говорили в 95 случаях из 100 как о игроке, которые делает неимоверные вещи на футбольном поле и лишь в 5-ти случаях фанаты футбола обсуждали редкие фото семьи Месси в соц сетях, то у Роналду эта формула была в пределах 50 на 50. Короче, расиста Винисиуса нужно ставить на место!!!