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Винисиус: Реал - это лучший клуб

Испания
Обновлено

Футболист поделился своими мыслями

Винисиус: Реал - это лучший клуб

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Левый вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор поделился своими мыслями о времени, проведенном в испанском клубе.

"Я люблю играть в "Реале"! Это лучший клуб, а также лучшее место для моей семьи".

Винисиус присоединился к мадридскому клубу в 2018 году. За это время футболист сыграл 269 матчей, забил 84 гола и отдал 78 ассистов.

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Винисиус Реал (Мадрид)
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Вarcelinius
04.09.2024 в 20:01
"Для негров", - забыл добавить расист...
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Комментарии 3
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Вarcelinius
04.09.2024 в 20:01
"Для негров", - забыл добавить расист...
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1
3
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Просто Квашин (Харків)
04.09.2024 в 20:29
...онаніст пархатий... мало тобі ГОЛОКОСТА... не сняться тобі міліони вбитих, спалених, отравлених та замучених представників ізраїлевого народу ? ти пархата наволоч, яку били в школі, мили унітази твоєю мордою, і ти виступаєш за приниження людей по расовій приналежності ? та невже житовська обрізана наволоч тобі так телевізор та путінська пропаганда мозок перепрошила ? чи може твій "дєдушка" Сруль Самуілович Кіпіпердель служив в НКВД а папа ( він же ваш сусід по Жмеринці) Шмуль Ісаакович був сексотом та "стукав" на сусідів, рідню і еколег по роботі ?
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
04.09.2024 в 20:56
какашка, ты не актуальный. Слишком много текста.
 
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