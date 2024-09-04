Винисиус: Реал - это лучший клуб

Левый вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор поделился своими мыслями о времени, проведенном в испанском клубе.

"Я люблю играть в "Реале"! Это лучший клуб, а также лучшее место для моей семьи".

Винисиус присоединился к мадридскому клубу в 2018 году. За это время футболист сыграл 269 матчей, забил 84 гола и отдал 78 ассистов.