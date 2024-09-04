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Винисиус: Реал - это лучший клуб
Футболист поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер мадридского "Реала" Винисиус Жуниор поделился своими мыслями о времени, проведенном в испанском клубе.
"Я люблю играть в "Реале"! Это лучший клуб, а также лучшее место для моей семьи".
Винисиус присоединился к мадридскому клубу в 2018 году. За это время футболист сыграл 269 матчей, забил 84 гола и отдал 78 ассистов.
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Вarcelinius
04.09.2024 в 20:01
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