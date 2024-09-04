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Президент Барселоны рассказал, когда клуб сможет свободно регистрировать игроков

Испания

В январе (с)

Президент Барселоны рассказал, когда клуб сможет свободно регистрировать игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уверен, что клуб преодолеет все финансовые проблемы уже к следующему трансферному окну. Поэтому у испанцев не возникнет трудностей с регистрацией игроков в январе.

"Да, мы сможем нормально подписывать игроков в январе, потому что планируем достичь правила 1:1 в Ла Лиге к тому времени.

Вы говорите "подписать", но мы можем подписывать футболистов, проблема заключается в регистрации в лиге".

Напомним, что ближайший матч "Барселоны" запланирован на 15 сентября. Команда сыграет против "Жироны".

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Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 23:54
Без помощи Великого Носова вы ничего не сможете купить сепарские нищеброды. Ваша финансовая стабильность зависит от настроения и капризов дяди Вовы! Молитесь на него барселонские вонючки! Молитесь!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
04.09.2024 в 23:54
Без помощи Великого Носова вы ничего не сможете купить сепарские нищеброды. Ваша финансовая стабильность зависит от настроения и капризов дяди Вовы! Молитесь на него барселонские вонючки! Молитесь!
Ответить
0
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