Президент Барселоны рассказал, когда клуб сможет свободно регистрировать игроков

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уверен, что клуб преодолеет все финансовые проблемы уже к следующему трансферному окну. Поэтому у испанцев не возникнет трудностей с регистрацией игроков в январе.

"Да, мы сможем нормально подписывать игроков в январе, потому что планируем достичь правила 1:1 в Ла Лиге к тому времени.

Вы говорите "подписать", но мы можем подписывать футболистов, проблема заключается в регистрации в лиге".

Напомним, что ближайший матч "Барселоны" запланирован на 15 сентября. Команда сыграет против "Жироны".