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Президент Барселоны рассказал, когда клуб сможет свободно регистрировать игроков
В январе (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Барселоны" Жоан Лапорта уверен, что клуб преодолеет все финансовые проблемы уже к следующему трансферному окну. Поэтому у испанцев не возникнет трудностей с регистрацией игроков в январе.
"Да, мы сможем нормально подписывать игроков в январе, потому что планируем достичь правила 1:1 в Ла Лиге к тому времени.
Вы говорите "подписать", но мы можем подписывать футболистов, проблема заключается в регистрации в лиге".
Напомним, что ближайший матч "Барселоны" запланирован на 15 сентября. Команда сыграет против "Жироны".
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