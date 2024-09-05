Де ла Фуэнте о словах Винисиуса о расизме в Испании: Она не является расистской страной, зато является примером сосуществования, уважения и интеграции

Недавно игрок "Реала" Винисиус Жуниор в очередной раз напомнил о проблеме с расизмом в Испании. На этот раз бразилец сделал это с акцентом на ЧМ-2030, который должен состояться на Пиренеях. Футболист отметил, что в случае отсутствия изменений в преодолении расизма в этой стране, то нужно изменить место проведения Чемпионата мира. Главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте попросили отреагировать на последние заявления Винисиуса.

"Я их не слышал, но мне о них рассказывали. Испания не является расистской страной, она является примером сосуществования, уважения и интеграции. Модель, на которую многие должны равняться. Конечно, всегда есть несколько нежелательных явлений, но это то, над чем мы должны работать, чтобы их искоренить. Но Испания - это модель для многих стран", - цитирует испанского тренера beIN Sports.

Напомним, что Чемпионат мира-2030 будут принимать Испания, Португалия и Марокко. Кроме того, матчи-открытия состоятся в Аргентине, Уругвае и Парагвае.