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Де ла Фуэнте о словах Винисиуса о расизме в Испании: Она не является расистской страной, зато является примером сосуществования, уважения и интеграции
Руководитель Фурии Роха подчеркнул, что единичные случаи такого явления случаются
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Недавно игрок "Реала" Винисиус Жуниор в очередной раз напомнил о проблеме с расизмом в Испании. На этот раз бразилец сделал это с акцентом на ЧМ-2030, который должен состояться на Пиренеях. Футболист отметил, что в случае отсутствия изменений в преодолении расизма в этой стране, то нужно изменить место проведения Чемпионата мира. Главного тренера сборной Испании Луиса де ла Фуэнте попросили отреагировать на последние заявления Винисиуса.
"Я их не слышал, но мне о них рассказывали. Испания не является расистской страной, она является примером сосуществования, уважения и интеграции. Модель, на которую многие должны равняться. Конечно, всегда есть несколько нежелательных явлений, но это то, над чем мы должны работать, чтобы их искоренить. Но Испания - это модель для многих стран", - цитирует испанского тренера beIN Sports.
Напомним, что Чемпионат мира-2030 будут принимать Испания, Португалия и Марокко. Кроме того, матчи-открытия состоятся в Аргентине, Уругвае и Парагвае.
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