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Родриго с иронией отреагировал на непопадание в список 30 претендентов на Золотой мяч
Такого бразилец не ожидал
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" Родриго Гоэс не оказался в списке номинантов на приз лучшему игроку года по версии France Football.
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После оглашения данного решения Родриго опубликовал несколько фото из прошлого сезона, в котором он завоевал со своей командой Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании, а также добавил неудомевающий и смеющийся смайлы: "????????♂️????".
В прошлом сезоне Гоэс записал на свой счёт 17 забитых мячей и 9 ассистов в 51 поединке во всех турнирах.
???? Rodrygo ???????? réagit suite à son absence des nommés pour le Ballon d’Or ! ????— Actu Foot (@ActuFoot_) September 4, 2024
???? Instagram pic.twitter.com/Spgtje7fSX
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