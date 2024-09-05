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Родриго с иронией отреагировал на непопадание в список 30 претендентов на Золотой мяч

Испания

Такого бразилец не ожидал

Родриго с иронией отреагировал на непопадание в список 30 претендентов на Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий мадридского "Реала" Родриго Гоэс не оказался в списке номинантов на приз лучшему игроку года по версии France Football.

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После оглашения данного решения Родриго опубликовал несколько фото из прошлого сезона, в котором он завоевал со своей командой Лигу чемпионов, Ла Лигу и Суперкубок Испании, а также добавил неудомевающий и смеющийся смайлы: "????????‍♂️????".

В прошлом сезоне Гоэс записал на свой счёт 17 забитых мячей и 9 ассистов в 51 поединке во всех турнирах.

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Опубликовал: Александр Бураков
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