Новичок Реал Сосьедада Серхио Гомес: Я рад, что меня выделяют, но меня гораздо больше волнует интересы всей команды

"Реал Сосьедад" неудачно начал новый сезон в чемпионате. Подопечные Альгуасиля потерпели уже два поражения в четырех матчах и с 4 очками находятся на 12-й строчке. Испанский вингер Серхио Гомес присоединился этим летом к баскскому клубу и уже успел отметиться результативной передачей. 24-летний футболист уверен, что "Реал Сосьедад" наладит свою игру, как только начнутся тренировки и матчи, которые он пропустил вместе со всеми.

"Наша предсезонная подготовка отличалась, потому что вскоре после начала тренировок нам пришлось участвовать в соревнованиях, но думаю, что я хорошо адаптировался, знал своих товарищей по команде, и я вполне доволен. Результаты пока что не очень хорошие, но ясно, что эта команда будет становиться лучше. В конце концов, все, что я стараюсь делать - это помогать команде, вносить свой вклад. Меня больше всего беспокоят коллективные результаты, а не индивидуальные, и я стараюсь играть как можно лучше, чтобы команда могла победить. И если этого не происходит, мы все расходимся грустные. Если я выделяюсь, я счастлив, но единственное, что имеет для меня значение, это то, что коллективные результаты начинают приносить плоды", - заявил Серхио Гомес в интервью Marca.

Добавим, что следующий поединок "Реал Сосьедад" сыграет дома, 14 сентября, против мадридского "Реала".