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Райо Вальекано подписал 33-летнего форварда Гвардиолу

Испания

"Пчелы" усиливают атаку

Райо Вальекано подписал 33-летнего форварда Гвардиолу

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською
Испанский нападающий Серхи Гвардиола на правах свободного агента перешёл в "Райо Вальекано".

Трудовое соглашение стороны заключили на один сезон.

В прошлом сезоне Гвардиола защищал цвета "Кадиса", в составе которого отличился 1 забитым голом в 24 матчах.

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Источник:
Rayo Vallecano
Опубликовал: Александр Бураков
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