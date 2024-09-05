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Райо Вальекано подписал 33-летнего форварда Гвардиолу
"Пчелы" усиливают атаку
Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский нападающий Серхи Гвардиола на правах свободного агента перешёл в "Райо Вальекано". Трудовое соглашение стороны заключили на один сезон. В прошлом сезоне Гвардиола защищал цвета "Кадиса", в составе которого отличился 1 забитым голом в 24 матчах.
✅ ???????????????????????????? | Sergi Guardiola, nuevo jugador del Rayo Vallecano— Rayo Vallecano (@RayoVallecano) September 4, 2024
✍️ El delantero firma por la presente temporada
¡Bienvenido, Sergi! ⚡️ pic.twitter.com/MpoCZ24lxj
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Источник:Rayo Vallecano
Опубликовал: Александр Бураков
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