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Экс-нападающий Реала Хоселу: Отдал бы Золотой мяч Карвахалю

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Темная лошадка в гонке за престижную награду

Экс-нападающий Реала Хоселу: Отдал бы Золотой мяч Карвахалю

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард катарской "Аль-Гарафы" Хоселу считает защитника мадридского "Реала" Дани Карвахаля наиболее подходящим кандидатом на получение "Золотого мяча"-2024.

"Отдал бы приз Карвахалю, без колебаний. В прошлом сезоне он выиграли все титулы, а нынешний сезон начал с победы в Суперкубке Европы.

Кроме того, он также выиграл чемпионат Европы - турнир, на котором он забил, как и в финале Лиги чемпионов. И при этом играя в защите.

Я думаю, что организаторы "Золотого мяча" должны признать это и уделить больше внимания этим футболистам, которым, как и ему, почти грозит исчезновение.

Мы смотрим только на нападающих, на тех, кто забивает много голов. Но игра в защите за "Реал Мадрид" - это большое достижение и заслуживает признания", - сказал Хоселу в интервью AS.

В прошлом сезоне Карвахаль отличился 6 голами и 5 результативными передачами в 41 матче за "Реал" во всех турнирах.
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Хоселу Золотой мяч Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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Источник:
AS
Опубликовал: Александр Бураков
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