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Экс-нападающий Реала Хоселу: Отдал бы Золотой мяч Карвахалю
Темная лошадка в гонке за престижную награду
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард катарской "Аль-Гарафы" Хоселу считает защитника мадридского "Реала" Дани Карвахаля наиболее подходящим кандидатом на получение "Золотого мяча"-2024. "Отдал бы приз Карвахалю, без колебаний. В прошлом сезоне он выиграли все титулы, а нынешний сезон начал с победы в Суперкубке Европы. Кроме того, он также выиграл чемпионат Европы - турнир, на котором он забил, как и в финале Лиги чемпионов. И при этом играя в защите. Я думаю, что организаторы "Золотого мяча" должны признать это и уделить больше внимания этим футболистам, которым, как и ему, почти грозит исчезновение. Мы смотрим только на нападающих, на тех, кто забивает много голов. Но игра в защите за "Реал Мадрид" - это большое достижение и заслуживает признания", - сказал Хоселу в интервью AS. В прошлом сезоне Карвахаль отличился 6 голами и 5 результативными передачами в 41 матче за "Реал" во всех турнирах.
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Источник:AS
Опубликовал: Александр Бураков
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