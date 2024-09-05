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Рафинья: Футбол - это профессия, которая тебя разрушает
Не все так просто
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Вингер "Барселоны" Рафинья затронул тему ментального здоровья. "Если вы усердно трудитесь и хотите построить футбольную карьеру, вы не можете сдаться. У меня было много причин сдаться, уйти из футбола и продолжить свою жизнь. Это профессия, которая тебя разрушает. Были моменты, когда я приходил домой и не знал, встану ли я на следующее утро, чтобы снова пойти на тренировку. Я плакал, и здесь, в "Барселоне" тоже. Я занимаюсь психологической работой, потому что понял, насколько это важно. Каждый должен этим заниматься, потому что это очень помогает. Если ты не заботишься о себе - футбол тебя разрушает. Очень легко впасть в депрессию и махнуть на все рукой", - приводит слова бразильца ESPN. В первых 4 матчах Ла Лиги в новом сезоне Рафинья отличился 3 голами и 2 ассистами.
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Источник:ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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